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Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Ekstra bas
Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün
Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Üzerinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt yapısıyla net, güçlü ses sunan 27 mm hoparlör sürücüsü, kesintisiz müzik dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Kulak kancası, hareket halinde olduğunuzda bile kulağınızın arkasında kalır ve kulaklığın rahat bir şekilde yerinde kalmasını sağlar ve sesi mükemmeldir. Kulaklarınızın arkasıyla bütünleşir ve kulaklıkların kulağınızda kalmasını sağlar
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
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