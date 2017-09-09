2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ekstra bas
Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın.
15 mm sürücülü/arkası açık
Kulak kancası
Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.
Kulak kancası, hareket halinde olduğunuzda bile kulağınızın arkasında kalır ve kulaklığın rahat bir şekilde yerinde kalmasını sağlar ve sesi mükemmeldir. Kulaklarınızın arkasıyla bütünleşir ve kulaklıkların kulağınızda kalmasını sağlar
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Pianes
09/09/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips Kulaklık
Sağlam ve kolay takılabilir. Ses kalitesi gayet iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır
ayliny
18/11/2016
Türkiye
bir önceki modelle karşılaştırılamaz
ben yıllardır bu ürünü kullanırım, eski modeli olan shs 3200 vardı aslında bozulmadı sadece kulaklık lastiği kaybolduğu için yenisini almak zorunda kaldım. yenisi olan 3300'ı denediğim gibi fark ettim kalite olarak eskisinden çok farklı defalarca baslı, bassız aynı parçalarda ses ayarını değiştirerek ikisini de denedim. üzülerek bu yorumu yapıyorum 3200 daha iyiydi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır