ben yıllardır bu ürünü kullanırım, eski modeli olan shs 3200 vardı aslında bozulmadı sadece kulaklık lastiği kaybolduğu için yenisini almak zorunda kaldım. yenisi olan 3300'ı denediğim gibi fark ettim kalite olarak eskisinden çok farklı defalarca baslı, bassız aynı parçalarda ses ayarını değiştirerek ikisini de denedim. üzülerek bu yorumu yapıyorum 3200 daha iyiydi.