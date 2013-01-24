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    Kulaklıklar

    SHS3300BK/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ekstra bas Ekstra bas Ekstra bas
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      Kulaklıklar

      SHS3300BK/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Ekstra bas

      Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kulaklıklar

      Ekstra bas

      Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Ekstra bas

      Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulaklıklar

      Ekstra bas

      Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

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        Ekstra bas

        güçlü ses için

        • 15 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulak kancası

        27mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

        Üzerinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt yapısıyla net, güçlü ses sunan 27 mm hoparlör sürücüsü, kesintisiz müzik dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Kontürlü kulak kancası, takma kolaylığı ve stabiliteyi artırır

        Kulak kancası, hareket halinde olduğunuzda bile kulağınızın arkasında kalır ve kulaklığın rahat bir şekilde yerinde kalmasını sağlar ve sesi mükemmeldir. Kulaklarınızın arkasıyla bütünleşir ve kulaklıkların kulağınızda kalmasını sağlar

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Asimetrik kablo sistemi, kablonun ortada dolanmasını önler

        Kablo dolaşmasına bu basit çözüm, kabloyu, çenenizin altından sarkıtmak yenine ensenizden indirmenize olanak verir.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Diyafram
          Mylar dome
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          bakır
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Hassasiyet
          102  dB
          Hoparlör çapı
          15  mm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Empedans
          32  ohm

        • Bağlantı

          Kablo tipi
          bakır
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, asimetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

        • Kullanılabilirlik

          Kullanım Şıklığı
          Kulak kancası

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          2,6  cm
          Brüt ağırlık
          0,0452  kg
          Net ağırlık
          0,0175  kg
          Dara ağırlığı
          0,0277  kg
          EAN
          69 51613 99170 1

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          35,4  cm
          Genişlik
          19,2  cm
          Yükseklik
          23,2  cm
          Brüt ağırlık
          1,74  kg
          Net ağırlık
          0,42  kg
          Dara ağırlığı
          1,32  kg
          GTIN
          1 69 51613 99170 8

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          18,2  cm
          Genişlik
          8,6  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Brüt ağırlık
          0,1782  kg
          Net ağırlık
          0,0525  kg
          Dara ağırlığı
          0,1257  kg
          GTIN
          2 69 51613 99170 5

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          3,5 cm*1,8 cm*6,1 cm
          Ağırlık
          0,0175  kg

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