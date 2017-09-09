2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ekstra bas
Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın.
15 mm sürücülü/arkası açık
Kulak kancası
Üzerinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt yapısıyla net, güçlü ses sunan 27 mm hoparlör sürücüsü, kesintisiz müzik dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Pianes
09/09/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips Kulaklık
Sağlam ve kolay takılabilir. Ses kalitesi gayet iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır
ayliny
18/11/2016
Türkiye
bir önceki modelle karşılaştırılamaz
ben yıllardır bu ürünü kullanırım, eski modeli olan shs 3200 vardı aslında bozulmadı sadece kulaklık lastiği kaybolduğu için yenisini almak zorunda kaldım. yenisi olan 3300'ı denediğim gibi fark ettim kalite olarak eskisinden çok farklı defalarca baslı, bassız aynı parçalarda ses ayarını değiştirerek ikisini de denedim. üzülerek bu yorumu yapıyorum 3200 daha iyiydi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır