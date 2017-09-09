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Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHS3300BK/10

4

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Ekstra bas

Konfor, sağlamlık ve performans için tasarlanmış kulak klipsli kulaklıkların bass beat sesinin tadını çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

güçlü ses için

Ekstra bas

  • 15 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulak kancası

27mm hoparlör sürücüsü büyük ses performansı sunar

Üzerinizde taşıyabileceğiniz kadar kompakt yapısıyla net, güçlü ses sunan 27 mm hoparlör sürücüsü, kesintisiz müzik dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

09/09/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips Kulaklık

Sağlam ve kolay takılabilir. Ses kalitesi gayet iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır

18/11/2016

Türkiye

Türkiye

bir önceki modelle karşılaştırılamaz

ben yıllardır bu ürünü kullanırım, eski modeli olan shs 3200 vardı aslında bozulmadı sadece kulaklık lastiği kaybolduğu için yenisini almak zorunda kaldım. yenisi olan 3300'ı denediğim gibi fark ettim kalite olarak eskisinden çok farklı defalarca baslı, bassız aynı parçalarda ses ayarını değiştirerek ikisini de denedim. üzülerek bu yorumu yapıyorum 3200 daha iyiydi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHS3300BK Kulaklıklar için yapılmıştır

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