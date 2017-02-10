2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sportif kullanıma uygun
Güçlü, ergonomik ve ultra hafif ActionFit SHQ5200 Kulaklık, en zorlu egzersizler için tasarlanmıştır. 40 mm neodimyum sürücüler güçlü bas sağlarken açık akustik tasarım ve çıkarılabilir kulak yastıkları her zaman rahat ve kuru kalmanızı sağlar ve havalı bir görünüm sunar.
ActionFit
Kulak üstü
Turuncu ve Siyah
Mega derin ve dinamik bas sağlayan 40 mm neodimyum sürücüler sayesinde etkileyici müzik deneyimi yaşayın. ActionFit kulaklığınız ne kadar zorlu olursa olsun egzersiz performansınızı artırmak için tasarlanmıştır. Hangi egzersizi yaparsanız yapın ve nereye giderseniz gidin canlı ses deneyimi yaşamanızı sağlar.
ActionFit kulaklığınız her şekilde boyutta kulağa rahat ve mükemmel bir şekilde uyması için test edilmiş ergonomik kulak başlıklarıyla, hassas bir şekilde tasarlanmış, rahatça takılan baş bandına sahiptir.
Egzersize devam edin ve terleyin – ActionFit SHQ5200 kulaklığınızın tamponları nemi emerek egzersiz boyunca rahat ve kuru kalmanızı sağlayan malzemeyle kaplıdır. Birkaç kullanımdan sonra tamponları çıkarıp yıkadığınızda yeni gibi olacaklardır.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Kartalozal
10/02/2017
Türkiye
Spor kullanıma uygun
Ürün spor kullanım bekleyenler için fazlasıyla yeterli. Ben memnun kaldım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ5200 Spor Baş Bandı Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ5200 Spor Baş Bandı Kulaklık için yapılmıştır