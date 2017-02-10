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Üretimden kaldırıldı

Spor Baş Bandı Kulaklık

SHQ5200/10

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sportif kullanıma uygun

Güçlü, ergonomik ve ultra hafif ActionFit SHQ5200 Kulaklık, en zorlu egzersizler için tasarlanmıştır. 40 mm neodimyum sürücüler güçlü bas sağlarken açık akustik tasarım ve çıkarılabilir kulak yastıkları her zaman rahat ve kuru kalmanızı sağlar ve havalı bir görünüm sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Silikon tutuş ile kaymayan, güvenli uyum

Sportif kullanıma uygun

  • ActionFit

  • Kulak üstü

  • Turuncu ve Siyah

Mega bas ve yüksek performans için 40 mm neodimyum sürücüler

Mega bas ve yüksek performans için 40 mm neodimyum sürücüler

Mega derin ve dinamik bas sağlayan 40 mm neodimyum sürücüler sayesinde etkileyici müzik deneyimi yaşayın. ActionFit kulaklığınız ne kadar zorlu olursa olsun egzersiz performansınızı artırmak için tasarlanmıştır. Hangi egzersizi yaparsanız yapın ve nereye giderseniz gidin canlı ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Rahatça takılan baş bandı her kulak kıvrımına en iyi şekilde oturur

Rahatça takılan baş bandı her kulak kıvrımına en iyi şekilde oturur

ActionFit kulaklığınız her şekilde boyutta kulağa rahat ve mükemmel bir şekilde uyması için test edilmiş ergonomik kulak başlıklarıyla, hassas bir şekilde tasarlanmış, rahatça takılan baş bandına sahiptir.

Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak tamponları rahat ve kuru kalmanızı sağlar

Çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak tamponları rahat ve kuru kalmanızı sağlar

Egzersize devam edin ve terleyin – ActionFit SHQ5200 kulaklığınızın tamponları nemi emerek egzersiz boyunca rahat ve kuru kalmanızı sağlayan malzemeyle kaplıdır. Birkaç kullanımdan sonra tamponları çıkarıp yıkadığınızda yeni gibi olacaklardır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

10/02/2017

Türkiye

Türkiye

Spor kullanıma uygun

Ürün spor kullanım bekleyenler için fazlasıyla yeterli. Ben memnun kaldım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ5200 Spor Baş Bandı Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ5200 Spor Baş Bandı Kulaklık için yapılmıştır

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