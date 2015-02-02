Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ4305 ultra hafif, esnek ve tere dayanıklı kauçuktan üretilmiştir; kulağınıza o kadar iyi oturur ki egzersizden sonra bile çıkarmak istemezsiniz. Zengin bas sesleri sizi her zaman motive eder.