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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ4305WS/00
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ4305 ultra hafif, esnek ve tere dayanıklı kauçuktan üretilmiştir; kulağınıza o kadar iyi oturur ki egzersizden sonra bile çıkarmak istemezsiniz. Zengin bas sesleri sizi her zaman motive eder.
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Boyun bandı
Sadece 11,4 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
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