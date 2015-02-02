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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu spor kulaklık

SHQ4305WS/00

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ4305 ultra hafif, esnek ve tere dayanıklı kauçuktan üretilmiştir; kulağınıza o kadar iyi oturur ki egzersizden sonra bile çıkarmak istemezsiniz. Zengin bas sesleri sizi her zaman motive eder.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli uyum ve hafiflik

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Boyun bandı

11,4 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

11,4 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

Sadece 11,4 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

Teknik Özellikler

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