bu kulaklik bugun elime gecti, ses kalitesi ust duzey olmasada yeterli, baslari guzel, kulaktan dusmuyor. ozellikle benim gibi kulakliklari kulagindan surekli dusen kisiler icin cok iyi tasarlanmis, cok rahat ve saglam bir yapisi var. su gecirmez oldugu ve yikanabildigi yaziyor paketinde. bu serinin diger kulakliklari gibi yagmurda kullandim ve sorun yasamadim(yikanabildigi yazili ama denemedim). TEK KOTU YONU SES YALITIMI COK IYI, CEVREDEKI KORNA, ARABA VS. SESLERI DUYAMIYORSUNUZ.[bunun icin tek kulakligi hafifce kulagimdan cikariyorum, yinede rahat]actionfit serisinin diger kulakliklarinida kullanan biri olarak en cok bu modelini begendim. bence uygun bu kulakliga verilebilir, yaninda verilen tasima cantasi ve klipside kullanisli. ONCEKI ACTIONFIT KULAKLIKLARINIDA KULLANAN BIRI OLARAK, OZELLIKLE SPOR YAPANLARA VEYA YURURLEN MUZIK DINLEMEK ISTEYENLERE ONERIYORUM:)