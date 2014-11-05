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Üretimden kaldırıldı

Sports boyun bantlı kulaklıklar

SHQ4200/10

4.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sportif kullanıma uygun

Tüy kadar hafif olan SHQ4200 ultra hafif, esnek ve tere dayanıklı kauçuktan üretilmiştir; kulağınıza o kadar iyi oturur ki egzersizden sonra çıkarmak istemezsiniz. Ayrıca, muhteşem derinlikteki bas sesler sizi her zaman motive eder.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kulağa tam oturması için hafif ve esnek

Sportif kullanıma uygun

  • ActionFit

  • Turuncu - Gri

Üstün oturma ve ultra hafif konfor için 8 gr kulaklıklar

Üstün oturma ve ultra hafif konfor için 8 gr kulaklıklar

ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 8 gr ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı bir keyif haline getirir. Aslında, çalışırken kulaklıklarınızı nadiren hissedersiniz, yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.

Tere ve yağmura dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

Tere ve yağmura dayanıklı yapısıyla tüm antrenmanlar için ideal

ActionFit kulaklıklar her türlü aktif yaşam stili için özel olarak tasarlanmıştır. Spor veya egzersiz tercihiniz ne olursa olsun, kulaklıklarınız ısıya, ıslaklığa ve tere karşı koyabilir! Birinci sınıf su geçirmeyen malzemelerden üretilen kulaklıklarınızı ter ve yağmur geçirmeyen özelliğiyle rahatça kullanabilirsiniz.

Mükemmel dayanıklılık için Kevlar destekli kablo

Mükemmel dayanıklılık için Kevlar destekli kablo

ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için özel olarak tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı iyi bir şekilde korunup en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

05/11/2014

Türkiye

Türkiye

yuruken, kosarken kullanim icin ideal

bu kulaklik bugun elime gecti, ses kalitesi ust duzey olmasada yeterli, baslari guzel, kulaktan dusmuyor. ozellikle benim gibi kulakliklari kulagindan surekli dusen kisiler icin cok iyi tasarlanmis, cok rahat ve saglam bir yapisi var. su gecirmez oldugu ve yikanabildigi yaziyor paketinde. bu serinin diger kulakliklari gibi yagmurda kullandim ve sorun yasamadim(yikanabildigi yazili ama denemedim). TEK KOTU YONU SES YALITIMI COK IYI, CEVREDEKI KORNA, ARABA VS. SESLERI DUYAMIYORSUNUZ.[bunun icin tek kulakligi hafifce kulagimdan cikariyorum, yinede rahat]actionfit serisinin diger kulakliklarinida kullanan biri olarak en cok bu modelini begendim. bence uygun bu kulakliga verilebilir, yaninda verilen tasima cantasi ve klipside kullanisli. ONCEKI ACTIONFIT KULAKLIKLARINIDA KULLANAN BIRI OLARAK, OZELLIKLE SPOR YAPANLARA VEYA YURURLEN MUZIK DINLEMEK ISTEYENLERE ONERIYORUM:)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır

10/05/2015

Türkiye

Türkiye

daha iyi olabilirdi

Bir yıldır kullanıyorum.Ses kalitesi yüksek değil, bana çok bas veriyormuş gibi geldi.Dış ortam seslerini iyi kesiyor.Belki benim kulak yapımdan, ancak ben bu kancalı sistemi rahat kullanamadım.Bir daha aynı kulaklığı almam ancak malesef denemeden size iyi olup olmayacağını anlayamıyorsunuz.Yağmur ve terden etkilenmiyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır

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