2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sportif kullanıma uygun
Tüy kadar hafif olan SHQ4200 ultra hafif, esnek ve tere dayanıklı kauçuktan üretilmiştir; kulağınıza o kadar iyi oturur ki egzersizden sonra çıkarmak istemezsiniz. Ayrıca, muhteşem derinlikteki bas sesler sizi her zaman motive eder.
ActionFit
Turuncu - Gri
ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 8 gr ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı bir keyif haline getirir. Aslında, çalışırken kulaklıklarınızı nadiren hissedersiniz, yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.
ActionFit kulaklıklar her türlü aktif yaşam stili için özel olarak tasarlanmıştır. Spor veya egzersiz tercihiniz ne olursa olsun, kulaklıklarınız ısıya, ıslaklığa ve tere karşı koyabilir! Birinci sınıf su geçirmeyen malzemelerden üretilen kulaklıklarınızı ter ve yağmur geçirmeyen özelliğiyle rahatça kullanabilirsiniz.
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için özel olarak tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı iyi bir şekilde korunup en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ssertac
05/11/2014
Türkiye
yuruken, kosarken kullanim icin ideal
bu kulaklik bugun elime gecti, ses kalitesi ust duzey olmasada yeterli, baslari guzel, kulaktan dusmuyor. ozellikle benim gibi kulakliklari kulagindan surekli dusen kisiler icin cok iyi tasarlanmis, cok rahat ve saglam bir yapisi var. su gecirmez oldugu ve yikanabildigi yaziyor paketinde. bu serinin diger kulakliklari gibi yagmurda kullandim ve sorun yasamadim(yikanabildigi yazili ama denemedim). TEK KOTU YONU SES YALITIMI COK IYI, CEVREDEKI KORNA, ARABA VS. SESLERI DUYAMIYORSUNUZ.[bunun icin tek kulakligi hafifce kulagimdan cikariyorum, yinede rahat]actionfit serisinin diger kulakliklarinida kullanan biri olarak en cok bu modelini begendim. bence uygun bu kulakliga verilebilir, yaninda verilen tasima cantasi ve klipside kullanisli. ONCEKI ACTIONFIT KULAKLIKLARINIDA KULLANAN BIRI OLARAK, OZELLIKLE SPOR YAPANLARA VEYA YURURLEN MUZIK DINLEMEK ISTEYENLERE ONERIYORUM:)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır
cenko32
10/05/2015
Türkiye
daha iyi olabilirdi
Bir yıldır kullanıyorum.Ses kalitesi yüksek değil, bana çok bas veriyormuş gibi geldi.Dış ortam seslerini iyi kesiyor.Belki benim kulak yapımdan, ancak ben bu kancalı sistemi rahat kullanamadım.Bir daha aynı kulaklığı almam ancak malesef denemeden size iyi olup olmayacağını anlayamıyorsunuz.Yağmur ve terden etkilenmiyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ4200 Sports neck band headphones için yapılmıştır