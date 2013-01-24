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    ActionFit

    Mikrofonlu spor kulaklık

    SHQ3305WS/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
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      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SHQ3305WS/00
      Bu ürün için destek alın

      Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

      Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3305 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL
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      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

      Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3305 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        ActionFit

        ActionFit

        Mikrofonlu spor kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

        Güvenli uyum ve hafiflik

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak kancası
        7,1 g ultra hafif tasarım en iyi konforu sağlar*

        7,1 g ultra hafif tasarım en iyi konforu sağlar*

        Sadece 7,1 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

        Kişiye özel uyum için ayarlanabilir kulak kancası

        Kişiye özel uyum için ayarlanabilir kulak kancası

        Ayarlanabilir kulak kancası ActionFit SHQ3300, kulaklığın kulaklarınıza mükemmel bir şekilde uymasını sağlar. Tek yapmanız gereken kulaklığı takıp rahatça oturması için ayar kancasını kaydırmak. Nerede hangi egzersizi yaparsanız yapın kulaklık rahatça kullanılabilir.

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

        Yüksek performanslı ses en üst seviyede performans sağlar

        Yüksek performanslı ses en üst seviyede performans sağlar

        8,6 mm neodimyum sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® Destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® Destekli kablo

        Kevlar® destekli kulaklık kabloları en zorlu egzersizlere dayanacak kadar sağlamdır.

        Ter ve nem geçirmez - her tür egzersiz için ideal

        Ter ve nem geçirmez - her tür egzersiz için ideal

        Ter veya yağmur en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi egzersiz arkadaşınızdır.

        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        Müzikten aramaya geçmek için uzaktan kumanda ve mikrofon

        Müzikten aramaya geçmek için uzaktan kumanda ve mikrofon

        Kulak içi kulaklıklar ses yalıtımı sağlar

        Kulak içi kulaklıklar kulak kanalına tam uyarak güçlü bir yalıtım etkisi sağlar. Oval akustik tüplerimiz olağanüstü uyum için ergonomik olarak iyileştirilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Empedans
          16  ohm
          Hassasiyet
          107  dB
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          6 - 24 000  Hz

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama

        • Aksesuarlar

          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi
          Saklama çantası
          Evet

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 25970 70023 8
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,0563  kg
          Yükseklik
          17,5  cm
          Net ağırlık
          0,0231  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,0332  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          9,5  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,1999  kg
          GTIN
          2 69 25970 70023 2
          Yükseklik
          10,5  cm
          Uzunluk
          18  cm
          Net ağırlık
          0,0693  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,1306  kg
          Genişlik
          8,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,8822  kg
          GTIN
          1 69 25970 70023 5
          Yükseklik
          24,8  cm
          Uzunluk
          38  cm
          Net ağırlık
          0,5544  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,3278  kg
          Genişlik
          18,1  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,8  cm
          Yükseklik
          8  cm
          Ağırlık
          0,0231  kg
          Genişlik
          3  cm

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