2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ3305WS/00
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3305 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın.
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak kancası
Sadece 7,1 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
Ayarlanabilir kulak kancası ActionFit SHQ3300, kulaklığın kulaklarınıza mükemmel bir şekilde uymasını sağlar. Tek yapmanız gereken kulaklığı takıp rahatça oturması için ayar kancasını kaydırmak. Nerede hangi egzersizi yaparsanız yapın kulaklık rahatça kullanılabilir.
2.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
Mree
06/06/2016
Türkiye
Güzel Kullanışlı
Spor yaparken özellikle kullandığım kaliteli harika bir ürün ses kalitesi güzel MP3 ile kullanırken özellikle tek sıkıntısı bass ayarlarını equalizer ile ayarlamanız gerekiyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Concestus
06/06/2015
Türkiye
idare eder
orta seviye bir kulaklık ses seviyesi biraz düşük baslar tizler idare eder
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
konzralles
23/08/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kaliteli ses, Kalitesiz Kablo
Kablo sanki bilerek makas ile kesilmiş gibi çizik çizik deforme olmuş (kırılmış) durumda, bir ay içinde kendiliğinden 10dan fazla kırık oluştu kabloda, buna rağmen içindeki teller şuanlık sağlam ses ve mikrofonda bozulma henüz oluşmadı. Kabloda olan deformenin direk ürünü garantiden çıkardığınıda belirteyim. Bunun bir yıllık kullanım sonunda son bir ay ortaya çıktığını belirteyim. 1 yıllık bir kullanım (sadece 4-5 ay aktif kullanım) bu fiyattaki bir kulaklık için kısa bir kullanım ömrü. Peki tamam anladkk erken bozulduğunu bu kulaklıiın hiçmi güzel yanı yok derseniz :) Ses kalitesi oldukça güzel, tasarımı sayesinde kulaktan çıkmaz, mikrofonu var ancak konuşmalarda yetersiz kalıyor mikronu kendi eliniz ile ağızınıza çok yakın tutmadığınız sürece.
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır