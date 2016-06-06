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Üretimden kaldırıldı

ActionFitMikrofonlu spor kulaklık

SHQ3305WS/00

2

| (5) İncelemeler

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Hafif, ter geçirmez ve ayarlanabilir kulak çengeliyle donatılmış Actionfit SHQ3305 kulaklıklar, motivasyonunuzu kaybetmeden egzersize odaklanmanızı sağlar. Antrenman sırasında mükemmel sesin ve varlığını neredeyse hissetmediğiniz kulaklıkların keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli uyum ve hafiflik

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak kancası

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

7,1 g ultra hafif tasarım en iyi konforu sağlar*

7,1 g ultra hafif tasarım en iyi konforu sağlar*

Sadece 7,1 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

Kişiye özel uyum için ayarlanabilir kulak kancası

Kişiye özel uyum için ayarlanabilir kulak kancası

Ayarlanabilir kulak kancası ActionFit SHQ3300, kulaklığın kulaklarınıza mükemmel bir şekilde uymasını sağlar. Tek yapmanız gereken kulaklığı takıp rahatça oturması için ayar kancasını kaydırmak. Nerede hangi egzersizi yaparsanız yapın kulaklık rahatça kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

5
2

06/06/2016

Türkiye

Türkiye

Güzel Kullanışlı

Spor yaparken özellikle kullandığım kaliteli harika bir ürün ses kalitesi güzel MP3 ile kullanırken özellikle tek sıkıntısı bass ayarlarını equalizer ile ayarlamanız gerekiyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

06/06/2015

Türkiye

Türkiye

idare eder

orta seviye bir kulaklık ses seviyesi biraz düşük baslar tizler idare eder

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

23/08/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kaliteli ses, Kalitesiz Kablo

Kablo sanki bilerek makas ile kesilmiş gibi çizik çizik deforme olmuş (kırılmış) durumda, bir ay içinde kendiliğinden 10dan fazla kırık oluştu kabloda, buna rağmen içindeki teller şuanlık sağlam ses ve mikrofonda bozulma henüz oluşmadı. Kabloda olan deformenin direk ürünü garantiden çıkardığınıda belirteyim. Bunun bir yıllık kullanım sonunda son bir ay ortaya çıktığını belirteyim. 1 yıllık bir kullanım (sadece 4-5 ay aktif kullanım) bu fiyattaki bir kulaklık için kısa bir kullanım ömrü. Peki tamam anladkk erken bozulduğunu bu kulaklıiın hiçmi güzel yanı yok derseniz :) Ses kalitesi oldukça güzel, tasarımı sayesinde kulaktan çıkmaz, mikrofonu var ancak konuşmalarda yetersiz kalıyor mikronu kendi eliniz ile ağızınıza çok yakın tutmadığınız sürece.

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları