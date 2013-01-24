Ter ve nem geçirmez - her tür egzersiz için ideal

Ter veya yağmur en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi egzersiz arkadaşınızdır.