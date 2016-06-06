Kablo sanki bilerek makas ile kesilmiş gibi çizik çizik deforme olmuş (kırılmış) durumda, bir ay içinde kendiliğinden 10dan fazla kırık oluştu kabloda, buna rağmen içindeki teller şuanlık sağlam ses ve mikrofonda bozulma henüz oluşmadı. Kabloda olan deformenin direk ürünü garantiden çıkardığınıda belirteyim. Bunun bir yıllık kullanım sonunda son bir ay ortaya çıktığını belirteyim. 1 yıllık bir kullanım (sadece 4-5 ay aktif kullanım) bu fiyattaki bir kulaklık için kısa bir kullanım ömrü. Peki tamam anladkk erken bozulduğunu bu kulaklıiın hiçmi güzel yanı yok derseniz :) Ses kalitesi oldukça güzel, tasarımı sayesinde kulaktan çıkmaz, mikrofonu var ancak konuşmalarda yetersiz kalıyor mikronu kendi eliniz ile ağızınıza çok yakın tutmadığınız sürece.