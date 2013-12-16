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  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

ActionFitSpor kulak kancalı kulaklık

SHQ3000/10

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sportif kullanıma uygun

Su geçirmez malzemelerden üretilmiş olan ve anti bakteriyel özelliği sayesinde mikropları yok eden bu kulaklık spor meraklıları için tasarlanmıştır

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Ayarlanabilir

Sportif kullanıma uygun

  • ActionFit

  • Turuncu - Gri

Yıkanabilir

Yıkanabilir

Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz

Ter geçirmez

Ter geçirmez

Kulaklıkları terlemeye bağlı hasarlara karşı koruyan su geçirmez tasarım

Ayarlanabilir kulak kancaları

Ayarlanabilir kulak kancaları

Üstün kullanım rahatlığı için ayarlanabilir kulak kancaları - spor faaliyetleri için tasarlanmıştır

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

16/12/2013

Türkiye

Türkiye

Hayatla ilişkiyi kesen kulaklıklar..

Philips actionfit shq3000 kulaklığı taktığınız anda çevrenizde olan bağınız tamamen kopuyor tartışmasız en iyi philips...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

Süper kulaklık

Hareket ederken beni kısıtlamıyor,rahat,dayanıklı...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır

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