2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sportif kullanıma uygun
Su geçirmez malzemelerden üretilmiş olan ve anti bakteriyel özelliği sayesinde mikropları yok eden bu kulaklık spor meraklıları için tasarlanmıştır
ActionFit
Turuncu - Gri
Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz
Kulaklıkları terlemeye bağlı hasarlara karşı koruyan su geçirmez tasarım
Üstün kullanım rahatlığı için ayarlanabilir kulak kancaları - spor faaliyetleri için tasarlanmıştır
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
VehbiCüneyt35
16/12/2013
Türkiye
Hayatla ilişkiyi kesen kulaklıklar..
Philips actionfit shq3000 kulaklığı taktığınız anda çevrenizde olan bağınız tamamen kopuyor tartışmasız en iyi philips...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır
agu3512
09/05/2012
Türkiye
Süper kulaklık
Hareket ederken beni kısıtlamıyor,rahat,dayanıklı...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones için yapılmıştır