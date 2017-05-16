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Üretimden kaldırıldı

ActionFitMikrofonlu spor kulaklık

SHQ2405BL/00

4

| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

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Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sabitleyici halkayla kulağa tam oturan kulaklık

SINIRLARINIZI ZORLAYIN

  • İç mekanda kullanım için ideal

  • Ter/su geçirmez

  • Kulak İçi

Egzersizlerden sonra yıkanabilir

Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.

Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

8,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

16/05/2017

Türkiye

Türkiye

Süper Performans :))

JBL kalitesinde bir ürün​. Süper eğlenceli müzikler dinlenir. Tavsiye ederim...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

17/03/2017

Türkiye

Türkiye

Mukemmele yakin!

Bu fiyata gore tiz ve bas icin suruculer fazlasi ile tatminkar.Spor yapin ya da yapmayin gunluk kullanim icin kesinlike tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

17/09/2018

Türkiye

Türkiye

Fiyat/Performans ürünü

Ürünün tasarımını çok sevdim. Bass'lar yüksek seviyelerde biraz boğuk çıkıyor ama fiyatına göre gayet güzel. başarılı bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. kulaklıklar yıkanabilir, mikrofon yıkanmaz