SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu spor kulaklık
Toplam:
Farklı boyutlarda 3 çift kulaklık ucu, ActionFit kulaklıkla birlikte verilir. Bu sayede en iyi uyumu yakalayabilirsiniz.
ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.
8,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü, egzersiz sırasında hızla ve kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.
Kulağınızdan düşmez. Kulaklığın muhafazasındaki kauçuk sabitleyici halka, kulaklığın kulağınızda sabit durmasını sağlar.
Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.
Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4,3 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanımı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.
Kulak içi kulaklıklar, kulak kanalına sıkıca oturarak yüksek gürültü yalıtımı efekti sunar. Ergonomik akustik tüpler ise en iyi uyumu sağlar.
Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.
Ses
Bağlantı
Aksesuarlar
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
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