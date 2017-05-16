2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ2405BL/00
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer.
İç mekanda kullanım için ideal
Ter/su geçirmez
Kulak İçi
Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.
8,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.
4.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
BOSSGENT
16/05/2017
Türkiye
Süper Performans :))
JBL kalitesinde bir ürün. Süper eğlenceli müzikler dinlenir. Tavsiye ederim...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Denix
17/03/2017
Türkiye
Mukemmele yakin!
Bu fiyata gore tiz ve bas icin suruculer fazlasi ile tatminkar.Spor yapin ya da yapmayin gunluk kullanim icin kesinlike tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Jagdpanzer38
17/09/2018
Türkiye
Fiyat/Performans ürünü
Ürünün tasarımını çok sevdim. Bass'lar yüksek seviyelerde biraz boğuk çıkıyor ama fiyatına göre gayet güzel. başarılı bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ2405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
kulaklıklar yıkanabilir, mikrofon yıkanmaz