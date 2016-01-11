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    ActionFit

    Mikrofonlu spor kulaklık

    SHQ2405BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SHQ2405BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      ActionFit Mikrofonlu spor kulaklık

      SINIRLARINIZI ZORLAYIN

      Philips Actionfit DigDeep spor kulaklık kulaklarınıza tam oturur; böylece egzersizinize odaklanabilirsiniz. Kulaklığınızın kulağınıza daha iyi oturmasını sağlayan benzersiz sabitleyici halka ile müziğiniz size kalır ve motivasyonunuz sürer. Tüm faydaları görün

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        ActionFit

        ActionFit

        Mikrofonlu spor kulaklık

        - {discount-value}

        Toplam:

        SINIRLARINIZI ZORLAYIN

        Sabitleyici halkayla kulağa tam oturan kulaklık

        • İç mekanda kullanım için ideal
        • Ter/su geçirmez
        • Kulak İçi
        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

        Farklı boyutlarda 3 çift kulaklık ucu, ActionFit kulaklıkla birlikte verilir. Bu sayede en iyi uyumu yakalayabilirsiniz.

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo

        ActionFit kulaklıklarınız sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu ortamlara ve egzersizlere dayanabilir.

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür

        8,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü, egzersiz sırasında hızla ve kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.

        Sabitleyici halka sayesinde kulağınıza daha iyi oturur

        Sabitleyici halka sayesinde kulağınıza daha iyi oturur

        Kulağınızdan düşmez. Kulaklığın muhafazasındaki kauçuk sabitleyici halka, kulaklığın kulağınızda sabit durmasını sağlar.

        IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

        IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir

        Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

        Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

        Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 4,3 gram ultra hafif kulaklık

        Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 4,3 gram ultra hafif kulaklık

        ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4,3 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanımı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.

        Gürültü yalıtımı sayesinde kendinizi egzersizinize verin

        Kulak içi kulaklıklar, kulak kanalına sıkıca oturarak yüksek gürültü yalıtımı efekti sunar. Ergonomik akustik tüpler ise en iyi uyumu sağlar.

        Egzersizlerden sonra yıkanabilir

        Su geçirmez malzemeden üretildiğinden kulaklığı musluk suyu altında yıkayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          PET
          Empedans
          16  ohm
          Hassasiyet
          107  dB
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          7 - 24 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          altın kaplama

        • Aksesuarlar

          Kablo yönetimi
          Kablo klipsi
          Kulaklık uçları
          3 boy: S, M, L

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,265  lb
          Brüt ağırlık
          0,12  kg
          GTIN
          2 69 25970 70969 3
          Yükseklik
          6  cm
          Yükseklik
          2,4  inç
          Uzunluk
          18,1  cm
          Uzunluk
          7,1  inç
          Net ağırlık
          0,087  lb
          Net ağırlık
          0,0393  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,0807  kg
          Dara ağırlığı
          0,178  lb
          Genişlik
          8,2  cm
          Genişlik
          3,2  inç

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,626  lb
          Brüt ağırlık
          1,191  kg
          GTIN
          1 69 25970 70969 6
          Yükseklik
          16  cm
          Yükseklik
          6,3  inç
          Uzunluk
          35,3  cm
          Uzunluk
          13,9  inç
          Net ağırlık
          0,693  lb
          Net ağırlık
          0,3144  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,8766  kg
          Dara ağırlığı
          1,933  lb
          Genişlik
          19,9  cm
          Genişlik
          7,8  inç

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          Derinlik
          1  inç
          EAN
          69 25970 70969 9
          Brüt ağırlık
          0,0322  kg
          Brüt ağırlık
          0,071  lb
          Yükseklik
          17,3  cm
          Yükseklik
          6,8  inç
          Net ağırlık
          0,029  lb
          Net ağırlık
          0,0131  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,042  lb
          Dara ağırlığı
          0,0191  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          5  cm
          Genişlik
          2  inç

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