2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ1405BL/00
SINIRLARINIZI ZORLAYIN
Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar.
Dış mekanda kullanım için ideal
Ter/su geçirmez
Kulaklık
Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.
Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olur ve güvende kalırsınız. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.
Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
3.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
Ayhan41
20/06/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Kulağa mükemmel uyum
Kulak kıvrımlarını kavraması ve yumuşak olması çok etkileyici ayrıca ses çok tiz çıkıyor
Avantajlar
Kulak kıvrımlarına uyum sağlaması ve sesin tiz çıkması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-20
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-05-20
Merkurlu
16/12/2020
Türkiye
Silikonlar sıkıntılı
Çengelli silikon tok olmadığı için kulak kepçesinden düşüyor.Ortanca tip silikon kullanmaya başlamıştım,kulak içinde tutunması iyiydi fakat belli bir süre sonra hoparlör kısmından gevşeyip düşüyor.Kaç kere düştü en sonunda1 tanesini kaybettim.Yedek silikonu nerden bulurum bilemiyorum.
Avantajlar
ses fena değil
Dezavantajlar
silikon gevşek
Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-12-16
Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-12-16
Damiendx
14/02/2018
Türkiye
Silikonlar sorun çıkartıyor
Ürün satın alındığında cidden keyifle kullanılan bir ürün. Ancak kabaca 1 2 hafta sonra silikonlar ile ilgili sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Silikon uçlardan biri azıcık kaydığında dahi iki kulaklık ucu arasındaki ses seviyesi belirgin hale geliyor. Kulaklığı çıkartıp tekrar tam olarak oturtmanız gerekiyor. 3 ay sonra da tüm silikon aksam iyice esnemiş oluyor. Kulaklığınıza pek güveniniz kalmıyor. Ürüne özenmeme ve geniş gömlek cebinde taşımama rağmen bu sorunları yaşadım. Ufak bir hayal kırıklığı ise kulaklık uçlarından birini kaybederseniz -ki zamanla kesin kaybedeceksiniz- ''kişiselleştirdiğiniz uyumu'' kaybetmiş olacaksınız. Keza gelen silikonlar arasında seçim yapamıyorsunuz çünkü kancalı tip L , kanatlı tip M ve kulak içi aparat ise S boyunda. Stilinizi değil normal kulaklık boyutunuzu seçiyorsunuz.
Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
kulaklıklar yıkanabilir, mikrofon yıkanmaz