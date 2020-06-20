Ürün satın alındığında cidden keyifle kullanılan bir ürün. Ancak kabaca 1 2 hafta sonra silikonlar ile ilgili sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Silikon uçlardan biri azıcık kaydığında dahi iki kulaklık ucu arasındaki ses seviyesi belirgin hale geliyor. Kulaklığı çıkartıp tekrar tam olarak oturtmanız gerekiyor. 3 ay sonra da tüm silikon aksam iyice esnemiş oluyor. Kulaklığınıza pek güveniniz kalmıyor. Ürüne özenmeme ve geniş gömlek cebinde taşımama rağmen bu sorunları yaşadım. Ufak bir hayal kırıklığı ise kulaklık uçlarından birini kaybederseniz -ki zamanla kesin kaybedeceksiniz- ''kişiselleştirdiğiniz uyumu'' kaybetmiş olacaksınız. Keza gelen silikonlar arasında seçim yapamıyorsunuz çünkü kancalı tip L , kanatlı tip M ve kulak içi aparat ise S boyunda. Stilinizi değil normal kulaklık boyutunuzu seçiyorsunuz.