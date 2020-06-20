ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

ActionFitMikrofonlu spor kulaklık

SHQ1405BL/00

3.7

| (3) İncelemeler

SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar. Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ayarlanabilir spor kulaklık

SINIRLARINIZI ZORLAYIN

  • Dış mekanda kullanım için ideal

  • Ter/su geçirmez

  • Kulaklık

Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.

Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olur ve güvende kalırsınız. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
1

20/06/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Kulağa mükemmel uyum

Kulak kıvrımlarını kavraması ve yumuşak olması çok etkileyici ayrıca ses çok tiz çıkıyor

Avantajlar

Kulak kıvrımlarına uyum sağlaması ve sesin tiz çıkması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-05-20

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-05-20

16/12/2020

Türkiye

Türkiye

Silikonlar sıkıntılı

Çengelli silikon tok olmadığı için kulak kepçesinden düşüyor.Ortanca tip silikon kullanmaya başlamıştım,kulak içinde tutunması iyiydi fakat belli bir süre sonra hoparlör kısmından gevşeyip düşüyor.Kaç kere düştü en sonunda1 tanesini kaybettim.Yedek silikonu nerden bulurum bilemiyorum.

Avantajlar

ses fena değil

Dezavantajlar

silikon gevşek

Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-12-16

Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-12-16

14/02/2018

Türkiye

Türkiye

Silikonlar sorun çıkartıyor

Ürün satın alındığında cidden keyifle kullanılan bir ürün. Ancak kabaca 1 2 hafta sonra silikonlar ile ilgili sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Silikon uçlardan biri azıcık kaydığında dahi iki kulaklık ucu arasındaki ses seviyesi belirgin hale geliyor. Kulaklığı çıkartıp tekrar tam olarak oturtmanız gerekiyor. 3 ay sonra da tüm silikon aksam iyice esnemiş oluyor. Kulaklığınıza pek güveniniz kalmıyor. Ürüne özenmeme ve geniş gömlek cebinde taşımama rağmen bu sorunları yaşadım. Ufak bir hayal kırıklığı ise kulaklık uçlarından birini kaybederseniz -ki zamanla kesin kaybedeceksiniz- ''kişiselleştirdiğiniz uyumu'' kaybetmiş olacaksınız. Keza gelen silikonlar arasında seçim yapamıyorsunuz çünkü kancalı tip L , kanatlı tip M ve kulak içi aparat ise S boyunda. Stilinizi değil normal kulaklık boyutunuzu seçiyorsunuz.

Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHQ1405BL Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. kulaklıklar yıkanabilir, mikrofon yıkanmaz