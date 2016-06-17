2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ1305WS/00
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1305 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar.
8,6 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Sadece 5,7 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
3.8
5 üzerinden
4
İncelemeler
nurikongur
17/06/2016
Türkiye
Spor yapıyorsanız, sizin için
Yürürürken müzik dinlerim ve normal kulaklıklar terden dolayı hemen bozuluyor. Bu kulaklığı yaklaşık 1 yıl önce aldım. Hergün kullandım. Sıvı kesinlikle zarar vermedi. Kullanmadığım sırada cebimde taşımama rağmen kablo çeperi 1 yıl sonra 2 yerinden kırılma yaptı ama hala sorunsuz dinlenebiliyor. Ses kalitesi mükemmel değil ama kesinlikle kötü değil. Şimdi yeniden almayı planlıyorum. Hayatımda en uzun süre kullanabildiğim kulaklık oldu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
tcebeci
08/12/2015
Türkiye
Harika
Ses ve mikrofon kalitesi çok çok güzel. 2 çift yedek kulaklıklı üzeri yumuşak siyah kauçuk aparatla geliyor, kulağınıza en uygununu seçip takabiliyorsunuz. Kulakta tutunması çok iyi, koşarken ve spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz resmen yapışıyor. Kopmaması için kablosunun dayanıklı yapıldığı yazıyor bunu zaman gösterecek. Bu model mikrofonlu olanı. Telefon görüşmeleri çok net. Kesinlikle tavsiye ederim pişman olmazsınız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Yasin1985
29/08/2015
Türkiye
Ultra Hafif
Kulaklıklar tam anlamıyla antreman için tasarlanmış, tasarımı sayesinde kulaktan düşmesi imkansız, dışarıdan gelen sesleri duyabiliyosunuz, performans diğer kulaklıklara göre biraz düşük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır