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Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1305 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1305 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1305 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın
Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1305 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu spor kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sadece 5,7 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.
ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.
C şeklinde kauçuk uçlar Actionfit kulaklıkların kulağınıza sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlar ve böylece kulaklıkla uğraşmadan egzersize konsantre olabilirsiniz.
8,6 mm neodimyum sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.
Kevlar® destekli kulaklık kabloları en zorlu egzersizlere dayanacak kadar sağlamdır.
ActionFit ses engellemediği için özellikle de dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar ve güvende olursunuz. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.
Ter veya yağmur en sevdiğiniz şarkıları dinleyerek sınırlarınızı zorlamanıza artık engel olmayacak. Actionfit spor kulaklık malzemeleri, ter ve su geçirmezlik sayesinde hava nasıl olursa olsun en iyi egzersiz arkadaşınızdır.
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