ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

ActionFitMikrofonlu spor kulaklık

SHQ1305WS/00

3.8

| (4) İncelemeler

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

Tüy kadar hafif olan Actionfit SHQ1305 kulaklıklar ile kişisel rekorunuzu kırın. Tere ve yağmura dayanıklı bu güçlü kulaklıklar, yüksek performanslı sürücüleri ve C şekilli denge kilidi sayesinde güçlü bas ve optimum uyum sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenli uyum ve ultra hafiflik

Özgürlüğü keşfedin. Asla durmayın

  • 8,6 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

En iyi uyum için 3 kulaklık ucu boyutu

5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

5,7 g ultra hafif tasarım üstün konfor sağlar*

Sadece 5,7 g ağırlığındaki son derece hafif ve rahat olan Actionfit spor kulaklığı taktığınızı bile unutacaksınız. Zorlu son kilometrelerde sizi ayakta tutmak için ideal.

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

ActionFit kulaklıkla birlikte gelen kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablonun size zorluk çıkarmasını engeller.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

4

İncelemeler

3
2

17/06/2016

Türkiye

Türkiye

Spor yapıyorsanız, sizin için

Yürürürken müzik dinlerim ve normal kulaklıklar terden dolayı hemen bozuluyor. Bu kulaklığı yaklaşık 1 yıl önce aldım. Hergün kullandım. Sıvı kesinlikle zarar vermedi. Kullanmadığım sırada cebimde taşımama rağmen kablo çeperi 1 yıl sonra 2 yerinden kırılma yaptı ama hala sorunsuz dinlenebiliyor. Ses kalitesi mükemmel değil ama kesinlikle kötü değil. Şimdi yeniden almayı planlıyorum. Hayatımda en uzun süre kullanabildiğim kulaklık oldu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

08/12/2015

Türkiye

Türkiye

Harika

Ses ve mikrofon kalitesi çok çok güzel. 2 çift yedek kulaklıklı üzeri yumuşak siyah kauçuk aparatla geliyor, kulağınıza en uygununu seçip takabiliyorsunuz. Kulakta tutunması çok iyi, koşarken ve spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz resmen yapışıyor. Kopmaması için kablosunun dayanıklı yapıldığı yazıyor bunu zaman gösterecek. Bu model mikrofonlu olanı. Telefon görüşmeleri çok net. Kesinlikle tavsiye ederim pişman olmazsınız.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

29/08/2015

Türkiye

Türkiye

Ultra Hafif

Kulaklıklar tam anlamıyla antreman için tasarlanmış, tasarımı sayesinde kulaktan düşmesi imkansız, dışarıdan gelen sesleri duyabiliyosunuz, performans diğer kulaklıklara göre biraz düşük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1305WS Mikrofonlu spor kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları