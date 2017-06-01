13,6 mm sürücüler güçlü ses sağlar

13,6 mm güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi yaşatırken, derin ve dinamik baslar motivasyonunuzu korur ve hareket halinde olmaya devam etmenizi sağlar. Üstün kaliteli sürücüler canlı bir ses deneyimi sunarak her antrenmanda motivasyonunuzun yüksek olmasını sağlar.