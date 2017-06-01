2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHQ1255TBK/00
Antrenmana başlayın
Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar.
13,6 mm sürücülü/yarı kapalı
Kulak kancası
13,6 mm güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi yaşatırken, derin ve dinamik baslar motivasyonunuzu korur ve hareket halinde olmaya devam etmenizi sağlar. Üstün kaliteli sürücüler canlı bir ses deneyimi sunarak her antrenmanda motivasyonunuzun yüksek olmasını sağlar.
Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.
Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olmanızı sağlayarak güvende kalmanıza imkan tanır. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.
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