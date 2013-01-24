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    Mikrofonlu spor kulaklık

    SHQ1255TBK/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Mikrofonlu spor kulaklık

      SHQ1255TBK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Antrenmana başlayın

      Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mikrofonlu spor kulaklık

      Antrenmana başlayın

      Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün

      Antrenmana başlayın

      Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mikrofonlu spor kulaklık

      Antrenmana başlayın

      Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu spor kulaklık

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        Tere karşı dayanıklı

        • 13,6 mm sürücülü/yarı kapalı
        • Kulak kancası

        Sabit kullanım ve konfor için kulak kancası

        Kulak kancası sabit kullanım ve konforlu uyum sağlar.

        Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

        Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.

        Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

        Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olmanızı sağlayarak güvende kalmanıza imkan tanır. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.

        13,6 mm sürücüler güçlü ses sağlar

        13,6 mm güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi yaşatırken, derin ve dinamik baslar motivasyonunuzu korur ve hareket halinde olmaya devam etmenizi sağlar. Üstün kaliteli sürücüler canlı bir ses deneyimi sunarak her antrenmanda motivasyonunuzun yüksek olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ses

          Diyafram
          Mylar dome
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          CCAW
          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          15 - 22 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          10 mW
          Hassasiyet
          106 dB
          Hoparlör çapı
          13,6 mm

        • Bağlantı

          Kablo tipi
          OFC
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,0  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          Altın kaplama

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 51613 99115 2
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,035  kg
          Yükseklik
          17,2  cm
          Net ağırlık
          0,017  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,018  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          5  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,276  kg
          GTIN
          2 69 51613 99115 6
          Yükseklik
          6,5  cm
          Uzunluk
          18,1  cm
          Net ağırlık
          0,102  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,174  kg
          Genişlik
          16,2  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1.244  kg
          GTIN
          1 69 51613 99115 9
          Yükseklik
          14,2  cm
          Uzunluk
          33,3  cm
          Net ağırlık
          0,408  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,836  kg
          Genişlik
          18,9  cm

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          3,5 cm*2 cm*6 cm
          Ağırlık
          0,0165  kg

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