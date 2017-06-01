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Üretimden kaldırıldı

ActionFitMikrofonlu spor kulaklık

SHQ1255TBK/00

Antrenmana başlayın

Ultra hafif SHQ1255, spor salonu antrenmanı ve koşularda sizi asla yalnız bırakmaz. Bu sağlam kulaklık güçlü bas, rahatlık ve uyum sunar.

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Tere karşı dayanıklı

Antrenmana başlayın

  • 13,6 mm sürücülü/yarı kapalı

  • Kulak kancası

13,6 mm sürücüler güçlü ses sağlar

13,6 mm güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi yaşatırken, derin ve dinamik baslar motivasyonunuzu korur ve hareket halinde olmaya devam etmenizi sağlar. Üstün kaliteli sürücüler canlı bir ses deneyimi sunarak her antrenmanda motivasyonunuzun yüksek olmasını sağlar.

Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin

Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.

Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar

Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olmanızı sağlayarak güvende kalmanıza imkan tanır. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskelemeden kaliteli ses sağlar.

Teknik Özellikler

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