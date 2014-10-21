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  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

ActionFitSportif kulak içi kulaklıklar

SHQ1000/10

4.7

| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Sportif kullanıma uygun

Suya dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, anti bakteriyel özelliği sayesinde mikropları yok eden bu kulaklık, spor meraklıları için tasarlanmıştır

Tüm avantajları görüntüleyin

Kolayca takılır

Sportif kullanıma uygun

  • ActionFit

  • Turuncu - Beyaz

Ter geçirmez

Ter geçirmez

Kulaklıkları terlemeye bağlı hasarlara karşı koruyan su geçirmez tasarım

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

Egzersizlerinizi ücretsiz ActionFit uygulamasıyla takip edin

Egzersizlerinizi ücretsiz ActionFit uygulamasıyla takip edin

Philips tarafınızdan size özel olarak tasarlanan bu akıllı, basit ve ücretsiz uygulamayla egzersizlerinizi takip edin. ActionFit uygulaması süre, mesafe ve kalori hedefi bilgileriyle özelleştirilmiş egzersiz programları oluşturmanıza ve her bir hedefe istediğiniz müziği atamanıza olanak sağlar. Egzersizi tamamladığınızda sonuçlarınızı Twitter ve Facebook'ta arkadaşlarınızla paylaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz. Mesafe ve kalori hedefleri için gerekli olan GPS'i Uygulama Mağazası'ndan ücretsiz indirerek egzersiz yapmaya hemen başlayabilirsiniz!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

21/10/2014

Türkiye

Türkiye

fazla söze gerek yok...

ben 2011 yılında aldım 3bucuk yıl kullandım bu kulaklığı. Ses on numara şık dayanıklı alacaksan bunu alacaksın dışarıda kullanmak için bundan ideali yok bu bi gercek. Kardeşim kaybetti yine alacam hak ediyor tekrar alınmayı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır

22/12/2013

Türkiye

Türkiye

Çok dayanıklı, çok kullanışlı

Uzun süredir kullanıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Ses kalitesi mükemmel ve kulaklık süper dayanıklı. Her gün okula giderken, yürüyüş yaparken veya sporda gün içerisinde birden fazla kullanmama rağmen şuana kadar hiç bir sıkıntı veya arıza görmedim. Ayrıca 2 kere pantolonumun cebinde unuttum ve çamaşır makinesinde yıkandı ama sonuçta kulaklıkta azıcık bile bir hasar yoktu. Su geçirmezlik olaayı harika. Çok memnun kaldım arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır

22/12/2013

Türkiye

Türkiye

mükkemmel bir tasarım

kulağa çok kolay oturan ve mükkemmel bass gücüne sahip kevlarla güçlendirilmiş oldukça sağlam bir kulaklık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır

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