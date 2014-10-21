Kulaklığın aynısını 1 sene önce kadar hediye olarak almıştım kullanan arkadaşım çok memnun kalmıştı. Yakın zamanlarda Herşey de kullandığım Iphone5 kulaklığı bozuldu, bende yeni bir tane almaya karar verdim. Bunu görür görmez aldım. 2 günlük kullanımdan sonra cebimden çıkarırken uzun siyah kısmı kırıldı. İlk başta çok bi problem yaratmıyordu sadece geri yerine ittiriyordum aynı konfor sağlanıyordu. Sonraları diğer tarafı da kırıldı iki tarafın geri kalan parçaları da yavaş yavaş kısaldı. Artık kulağıma düğme sokmaya çalışıyormuşum gibi geliyor :D . Takınca bir sorun kalmıyor. Plastiğin kalitesinden mi, benim kullanış şeklimden mi bilmiyorum ama aşırı birşey yapmadığıma eminim. Güneşte kalmış zayıflamış da olabilir ben almadan önce bilemiyorum. Yakın zamanlarda eski philips buble`ımı [SHE3622] buldum. Sesi onun da güzel. SHQ nun kulak kısmını ona taktım şu anda onu kullanıyorum. Buble`ı yaklaşık 2 yıl önce almıştım. Onda da 2-3 tasarım farkı dikkatimi çekti. Öncelikle kulaklığın uzayan kısmında kullanılan plastiğe belli bir eğim verilmiş. Hem içe doğru hem ileri doğru ki bu bayağı rahat olmasını sağlamakla birlikte takma çıkarma kolaylığı da sağlıyor. Uzun kısmı sadece bir tüp değil tek tarafı açık bükülmede gerilimi tüp üzerinde azaltıyor bu sayede de her yöne sonuna kadar döndürülebiliyor. Ek olarak tüp parçayı çıkışta destekleyen içinden kablonun geçtiği bir plastik parçası var buda kabloyu, tüpü koruyor. Bu iki ürünün özellikleri gerçekten birbirini tamamlıyor. Kulaklık gerçekten çok kaliteli ama benimkinin tüp kısmındaki plastik de bir o kadar adi, tırnakla bile parça parça kopuyor. Kulaklığı herkese tavsiye ederim. teşekkürler...