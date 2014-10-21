2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sportif kullanıma uygun
Suya dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, anti bakteriyel özelliği sayesinde mikropları yok eden bu kulaklık, spor meraklıları için tasarlanmıştır
ActionFit
Turuncu - Beyaz
Kulaklıkları terlemeye bağlı hasarlara karşı koruyan su geçirmez tasarım
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Philips tarafınızdan size özel olarak tasarlanan bu akıllı, basit ve ücretsiz uygulamayla egzersizlerinizi takip edin. ActionFit uygulaması süre, mesafe ve kalori hedefi bilgileriyle özelleştirilmiş egzersiz programları oluşturmanıza ve her bir hedefe istediğiniz müziği atamanıza olanak sağlar. Egzersizi tamamladığınızda sonuçlarınızı Twitter ve Facebook'ta arkadaşlarınızla paylaşmak için uygulamayı kullanabilirsiniz. Mesafe ve kalori hedefleri için gerekli olan GPS'i Uygulama Mağazası'ndan ücretsiz indirerek egzersiz yapmaya hemen başlayabilirsiniz!
4.7
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
abdllh
21/10/2014
Türkiye
fazla söze gerek yok...
ben 2011 yılında aldım 3bucuk yıl kullandım bu kulaklığı. Ses on numara şık dayanıklı alacaksan bunu alacaksın dışarıda kullanmak için bundan ideali yok bu bi gercek. Kardeşim kaybetti yine alacam hak ediyor tekrar alınmayı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır
legolas77
22/12/2013
Türkiye
Çok dayanıklı, çok kullanışlı
Uzun süredir kullanıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Ses kalitesi mükemmel ve kulaklık süper dayanıklı. Her gün okula giderken, yürüyüş yaparken veya sporda gün içerisinde birden fazla kullanmama rağmen şuana kadar hiç bir sıkıntı veya arıza görmedim. Ayrıca 2 kere pantolonumun cebinde unuttum ve çamaşır makinesinde yıkandı ama sonuçta kulaklıkta azıcık bile bir hasar yoktu. Su geçirmezlik olaayı harika. Çok memnun kaldım arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır
jumanju
22/12/2013
Türkiye
mükkemmel bir tasarım
kulağa çok kolay oturan ve mükkemmel bass gücüne sahip kevlarla güçlendirilmiş oldukça sağlam bir kulaklık
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones için yapılmıştır