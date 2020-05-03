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Üretimden kaldırıldı

Kulak üstü kulaklıklar

SHP9600/00

Kaliteli performans

Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kaliteli performans

  • 50 mm neodimiyum sürücüler

  • Arkası açık tasarım

  • 3 m çıkarılabilir kablo

Arkası açık tasarım. Sürükleyici ses deneyimi

Arkası açık tasarım. Sürükleyici ses deneyimi

Müziği hissedin. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler net bas, dengeli orta aralık ve kusursuz yüksek frekans sunar. Sürücüler, kulağın doğal geometrisine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm ayrıntıların yakalanmasını sağlar.

Üst düzey rahatlık ve dayanıklılık

Üst düzey rahatlık ve dayanıklılık

Kafa bandı, tam oturması için doğru miktarda gerginlik sağlayan dayanıklı çelik ile güçlendirilmiştir. Çift katmanlı kafa bandı yastığı üst düzey rahatlık sağlar ve nefes alabilen kulak yastıkları uzun süre müzik dinlemek için idealdir.

Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Telefondan kulaklık amplifikatörüne kadar

Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Telefondan kulaklık amplifikatörüne kadar

Akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablonun sunduğu altın kaplamalı 6,3 - 3,5 mm'lik jak, yüksek kalitedeki ekipmanlarda müzik dinlerken en iyi bağlantıyı sağlar.

Teknik Özellikler

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