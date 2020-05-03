Kaliteli performans

Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın.