2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHP9600/00
Kaliteli performans
Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın.
50 mm neodimiyum sürücüler
Arkası açık tasarım
3 m çıkarılabilir kablo
Müziği hissedin. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler net bas, dengeli orta aralık ve kusursuz yüksek frekans sunar. Sürücüler, kulağın doğal geometrisine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm ayrıntıların yakalanmasını sağlar.
Kafa bandı, tam oturması için doğru miktarda gerginlik sağlayan dayanıklı çelik ile güçlendirilmiştir. Çift katmanlı kafa bandı yastığı üst düzey rahatlık sağlar ve nefes alabilen kulak yastıkları uzun süre müzik dinlemek için idealdir.
Akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablonun sunduğu altın kaplamalı 6,3 - 3,5 mm'lik jak, yüksek kalitedeki ekipmanlarda müzik dinlerken en iyi bağlantıyı sağlar.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.