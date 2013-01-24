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Kaliteli performans
Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli performans
Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Kaliteli performans
Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kaliteli performans
Performans, rahatlık ve kalitenin mükemmel birlikteliğini mi arıyorsunuz? Bu kulak üstü arkası açık kulaklıklar, evde müzik dinleme keyfinizi bir üst düzeye çıkarmak için geliştirildi. Harika ses, kaliteli yapı ve altın kaplamalı kablo bağlantıları ile müziğinizin keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Kulak üstü kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Müziği hissedin. Mükemmel ayarlanmış 50 mm sürücüler net bas, dengeli orta aralık ve kusursuz yüksek frekans sunar. Sürücüler, kulağın doğal geometrisine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm ayrıntıların yakalanmasını sağlar.
Kafa bandı, tam oturması için doğru miktarda gerginlik sağlayan dayanıklı çelik ile güçlendirilmiştir. Çift katmanlı kafa bandı yastığı üst düzey rahatlık sağlar ve nefes alabilen kulak yastıkları uzun süre müzik dinlemek için idealdir.
Akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Ürünle birlikte gelen kablonun sunduğu altın kaplamalı 6,3 - 3,5 mm'lik jak, yüksek kalitedeki ekipmanlarda müzik dinlerken en iyi bağlantıyı sağlar.
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