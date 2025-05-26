Arkası açık, kulak üstü kulaklıklar. Müziğinizi daha yakından hissedin

Arkası açık tasarım, müziğin ruhunu hissetmenizi sağlar. Sesi hapseden bir muhafaza olmadığı için sesleri ve enstrümanları birbirinden ayıran sürükleyici ve büsbütün bir performans sunar. Böylece her notanın keyfini çıkarabilirsiniz ve kendinizi en sevdiğiniz grupla aynı stüdyodaymış gibi hissedebilirsiniz.