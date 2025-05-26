2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SHP9500CY/00
Freddie
Karşınızda en iyi arkadaşınız! Bu klasik görünümlü, arkası açık kablolu kulaklıklarla sevdiğiniz müziği hak ettiği kalitede oynatın. Evde dinlemeye yönelik tasarlanan bu kulaklıklar, odyofil sınıfı ayar özelliği içerir, şık ve retro stile sahiptir ve modern konfor sunar.
Retro tasarım, muhteşem ses
Kablolu arkası açık kulaklıklar
Açılı 50 mm sürücüler
Uzun süreli dinleme için rahat
Deri pantolon, en sevdiğiniz gömleğiniz ve 1970'lerin retro tasarımına sahip bu kulak üstü kulaklıklar! İster eski günlerdeki gibi vinil plakları ister en yeni hitleri dinliyor olun, rahatlayıp sıcak, özgün seslerin keyfini çıkarmanın tam zamanı.
Arkası açık tasarım, müziğin ruhunu hissetmenizi sağlar. Sesi hapseden bir muhafaza olmadığı için sesleri ve enstrümanları birbirinden ayıran sürükleyici ve büsbütün bir performans sunar. Böylece her notanın keyfini çıkarabilirsiniz ve kendinizi en sevdiğiniz grupla aynı stüdyodaymış gibi hissedebilirsiniz.
Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal şekline uyarak her frekansı en iyi doğrulukla duyabilmeniz için 15 derece eğimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede canlı yüksek frekanslar, kontrollü düşük frekanslar ve doğal orta seviye frekanslar elde edersiniz. İstediğiniz her müzikte muhteşem performans sunar.
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