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  • Freddie
  • Freddie
  • Freddie
  • Freddie
  • Freddie

Retroİç mekan kulak üstü kulaklıklar

SHP9500CY/00

Freddie

Karşınızda en iyi arkadaşınız! Bu klasik görünümlü, arkası açık kablolu kulaklıklarla sevdiğiniz müziği hak ettiği kalitede oynatın. Evde dinlemeye yönelik tasarlanan bu kulaklıklar, odyofil sınıfı ayar özelliği içerir, şık ve retro stile sahiptir ve modern konfor sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Freddie

  • Retro tasarım, muhteşem ses

  • Kablolu arkası açık kulaklıklar

  • Açılı 50 mm sürücüler

  • Uzun süreli dinleme için rahat

Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi

Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi

Deri pantolon, en sevdiğiniz gömleğiniz ve 1970'lerin retro tasarımına sahip bu kulak üstü kulaklıklar! İster eski günlerdeki gibi vinil plakları ister en yeni hitleri dinliyor olun, rahatlayıp sıcak, özgün seslerin keyfini çıkarmanın tam zamanı.

Arkası açık, kulak üstü kulaklıklar. Müziğinizi daha yakından hissedin

Arkası açık, kulak üstü kulaklıklar. Müziğinizi daha yakından hissedin

Arkası açık tasarım, müziğin ruhunu hissetmenizi sağlar. Sesi hapseden bir muhafaza olmadığı için sesleri ve enstrümanları birbirinden ayıran sürükleyici ve büsbütün bir performans sunar. Böylece her notanın keyfini çıkarabilirsiniz ve kendinizi en sevdiğiniz grupla aynı stüdyodaymış gibi hissedebilirsiniz.

Açılı 50 mm neodimyum sürücüler. Özgün hi-fi ses

Açılı 50 mm neodimyum sürücüler. Özgün hi-fi ses

Neodimyum sürücüler, kulağınızın doğal şekline uyarak her frekansı en iyi doğrulukla duyabilmeniz için 15 derece eğimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede canlı yüksek frekanslar, kontrollü düşük frekanslar ve doğal orta seviye frekanslar elde edersiniz. İstediğiniz her müzikte muhteşem performans sunar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları