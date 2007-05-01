2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHP8500/00
Dinamik hi-fi ses performansı
Neodimyum hoparlör sürücüleriyle dinamik ses performansı sunan rahat ve tam ayarlanabilir hoparlörler
Güçlü bas
Bu kabloda kullanılan son derece saf bakır, iletim kayıplarını en aza indirir ve kulaklığa mükemmel sinyal kalitesi gönderir ve kulaklarınıza saf bir ses sunar.
Kolayca ayarlanabilen mekanizma, kulak yastığıyla kulağınız arasında yakın ve uyumlu bir akustik köprü kurarak optimum performans sağlar.
Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.
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