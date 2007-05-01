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Üretimden kaldırıldı

Hi-fi kulaklık

SHP8500/00

Dinamik hi-fi ses performansı

Neodimyum hoparlör sürücüleriyle dinamik ses performansı sunan rahat ve tam ayarlanabilir hoparlörler

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Dinamik hi-fi ses performansı

  • Güçlü bas

Yüksek kalitede Doğrusal Kristal Oksijensiz Bakır kablo

Bu kabloda kullanılan son derece saf bakır, iletim kayıplarını en aza indirir ve kulaklığa mükemmel sinyal kalitesi gönderir ve kulaklarınıza saf bir ses sunar.

Kolay ayarlanabilir baş bandı optimum uyum ve rahatlık sağlar

Kolayca ayarlanabilen mekanizma, kulak yastığıyla kulağınız arasında yakın ve uyumlu bir akustik köprü kurarak optimum performans sağlar.

Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

Teknik Özellikler

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