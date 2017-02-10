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  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses
  • TV dinlemek için mükemmel ses

Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

SHP2500/10

3
| (6) İncelemeler
TV dinlemek için mükemmel ses
HiFi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

TV dinlemek için mükemmel ses

  • Ev TV'si müziği

  • Uzun süreli konfor

  • Kablo üzeri ses seviye kontrolü

Mükemmel uyum için tam ayarlanabilir baş bandı ve kulaklıklar

Mükemmel ses yalıtımı için tam boy kulaklıklar

Ekstra uzun 6 m kablo, uzaktan TV izlemeyi kolaylaştırır

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

6

İncelemeler

5
1

10/02/2017

Türkiye

Türkiye

Uzaktan tv seyretmek için ideal

6m kablosuyla oturduğunuz yerden Tv seyredebilirsiniz. Ses kalitesi istenilen düzeyde. Ben yeterli buldum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

25/12/2015

Türkiye

Türkiye

GAYET KULLANIŞLI BİR ÜRÜN................

HARİKA SES ÇIKIŞI VAR TAVSİYE EDERİM........................................................................................................................

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

30/04/2020

Türkiye

Türkiye

Kalite kokuyor

Çok iyi bir ses kalitesine sahip ve cok dayanıklı buldum

Avantajlar

Ses kalitesi çok iyi tv uyumlu olması ayrıca bir güzel

Dezavantajlar

Farklı renk secenekleri olabilirdi ve tasarımında düzelmeler olabilir

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. En iyi ve daha yüksek ses kalitesi için, kulaklık bağlarken bilgisayarınızın ön panel bağlantı noktalarını kullanmanız önerilir.