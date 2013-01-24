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    Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

    SHP2500/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • TV dinlemek için mükemmel ses TV dinlemek için mükemmel ses TV dinlemek için mükemmel ses
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      Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

      SHP2500/10
      Genel Derecelendirme / 5

      TV dinlemek için mükemmel ses

      HiFi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

      Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

      TV dinlemek için mükemmel ses

      HiFi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

      TV dinlemek için mükemmel ses

      HiFi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

      Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

      TV dinlemek için mükemmel ses

      HiFi ve TV eğlencesi için tasarlanmış tam boyuttaki bu kulaklık, daha fazla bas performansı için akustik yansıtıcıya sahiptir. Tüm faydaları görün

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        Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        TV dinlemek için mükemmel ses

        • Kulak üstü

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Diyafram
          Mylar dome
          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Ses bobini
          Bakır
          Frekans tepkisi
          9 - 23 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          95  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          6 m
          Konektör
          3,5 ve 6,3 mm stereo
          Çıkarılabilir kablo
          Evet
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5-6,3 mm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,602  kg
          Yükseklik
          24,7  cm
          Uzunluk
          34,5  cm
          Net ağırlık
          0,903  kg
          Dara ağırlığı
          0,699  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          EAN
          87 12581 58428 3
          Ambalaj sayısı
          3

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          10,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,413  kg
          Yükseklik
          24,5  cm
          Net ağırlık
          0,301  kg
          Dara ağırlığı
          0,112  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          87 12581 58427 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          17,5 cm*9,5 cm*19 cm
          Ağırlık
          0,3  kg

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