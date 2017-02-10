2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SHP2500/10
Ev TV'si müziği
Uzun süreli konfor
Kablo üzeri ses seviye kontrolü
3.0
5 üzerinden
6
İncelemeler
Deneyimci
10/02/2017
Türkiye
Uzaktan tv seyretmek için ideal
6m kablosuyla oturduğunuz yerden Tv seyredebilirsiniz. Ses kalitesi istenilen düzeyde. Ben yeterli buldum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
kabus
25/12/2015
Türkiye
GAYET KULLANIŞLI BİR ÜRÜN................
HARİKA SES ÇIKIŞI VAR TAVSİYE EDERİM........................................................................................................................
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Viyan21
30/04/2020
Türkiye
Kalite kokuyor
Çok iyi bir ses kalitesine sahip ve cok dayanıklı buldum
Avantajlar
Ses kalitesi çok iyi tv uyumlu olması ayrıca bir güzel
Dezavantajlar
Farklı renk secenekleri olabilirdi ve tasarımında düzelmeler olabilir
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHP2500 Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı için yapılmıştır
En iyi ve daha yüksek ses kalitesi için, kulaklık bağlarken bilgisayarınızın ön panel bağlantı noktalarını kullanmanız önerilir.