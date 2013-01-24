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    Kablolu Ses Kulaklıkları

    SHP2000/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
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      Kablolu Ses Kulaklıkları

      SHP2000/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
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      Kablolu Ses Kulaklıkları

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
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      Kablolu Ses Kulaklıkları

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

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        Kablolu Ses Kulaklıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

        Müzik, PC, TV için

        • 40 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulak üstü

        2 m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Frekans tepkisi
          10 - 23.000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          96 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Mıknatıs tipi
          Ferrit

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2 m
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5-6,3 mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          10,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,341  kg
          Yükseklik
          24,5  cm
          Net ağırlık
          0,23  kg
          Dara ağırlığı
          0,111  kg
          Genişlik
          19,5  cm
          EAN
          69 23410 70684 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,39  kg
          Yükseklik
          24,7  cm
          Uzunluk
          34,5  cm
          Net ağırlık
          0,69  kg
          Dara ağırlığı
          0,7  kg
          Genişlik
          21,5  cm
          EAN
          87 12581 58206 7
          Ambalaj sayısı
          3

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          19  cm
          Ağırlık
          0,23  kg
          Genişlik
          17,5  cm

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