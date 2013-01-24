Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Kablolu Ses Kulaklıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ses
Bağlantı
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton
Ürün boyutları