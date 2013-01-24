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Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün
Stereo Kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.
Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.
Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.
Kolayca ayarlanabilen mekanizma, kulak yastığıyla kulağınız arasında yakın ve uyumlu bir akustik köprü kurarak optimum performans sağlar.
Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır
Ses
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