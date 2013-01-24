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    Stereo Kulaklık

    SHP2000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik
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      Stereo Kulaklık

      SHP2000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Stereo Kulaklık

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Stereo Kulaklık

      Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

      Tam ayarlanabilir kafa bandı ve kulaklık modülleriyle kulaklarınıza mükemmel bir biçimde oturarak rahat bir dinleme sağlayan tam boyutta hafif kulaklıklar Tüm faydaları görün

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        Stereo Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel rahatlık ve tam ayarlanabilirlik

        Müzik, PC, TV için

        • 40 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulak üstü

        Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

        Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        2 m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        Kolay ayarlanabilir baş bandı optimum uyum ve rahatlık sağlar

        Kolayca ayarlanabilen mekanizma, kulak yastığıyla kulağınız arasında yakın ve uyumlu bir akustik köprü kurarak optimum performans sağlar.

        Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

        Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Frekans tepkisi
          15 - 22 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          96  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Frekans tepkisi
          10 - 23.000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2  m
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          OFC

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          10,9  cm
          Brüt ağırlık
          0,418  kg
          Yükseklik
          24,5  cm
          Net ağırlık
          0,226  kg
          Dara ağırlığı
          0,192  kg
          Genişlik
          19,7  cm
          EAN
          87 10895 94585 1
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          12,76  kg
          Yükseklik
          47,4  cm
          Uzunluk
          69  cm
          Net ağırlık
          5,424  kg
          Dara ağırlığı
          7,336  kg
          Genişlik
          42,8  cm
          EAN
          87 10895 95734 2
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          2,88  kg
          Yükseklik
          22,2  cm
          Uzunluk
          40,5  cm
          Net ağırlık
          2,51  kg
          Dara ağırlığı
          0,37  kg
          Genişlik
          33,3  cm
          EAN
          87 10895 95733 5
          Ambalaj sayısı
          6

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