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    Stereo Kulaklık

    SHP1900/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hafif ve rahat Hafif ve rahat Hafif ve rahat
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      Stereo Kulaklık

      SHP1900/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hafif ve rahat

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Stereo Kulaklık

      Hafif ve rahat

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

      Hafif ve rahat

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Stereo Kulaklık

      Hafif ve rahat

      Hafif tasarımlı tam boyutlu kulaklıklarla rahat bir dinleme Tüm faydaları görün

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        Stereo Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hafif ve rahat

        Müzik, PC, TV için

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Hafif baş bandı

        Kulak yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

        Bu Philips kulaklıkların kulak yastıklarının özel şekli ve kullanılan lüks malzemeler, mükemmel uyum ve maksimum konfor sağlar. Ses sızıntılarını önler ve bas performansını da artırır. Kulak yastıkları, insan kulağının çevresindeki bölgeye mükemmel oturacak şekilde biçimlendirilmiştir.

        Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

        Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

        2 m uzunluğundaki kablo, çalıcıyı çantanıza koymaya olanak verir

        Size daha fazla hareket serbestliği vermek ve ses cihazınızı nerede taşıyacağınızı seçme özgürlüğü kazandıran ideal kablo uzunluğu.

        Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

        Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Hassasiyet
          98  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          tek taraflı
          Kablo uzunluğu
          2  m
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır
          Konektör
          3,5  mm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          9,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,334  kg
          Yükseklik
          21  cm
          Net ağırlık
          0,195  kg
          Dara ağırlığı
          0,139  kg
          Genişlik
          17,5  cm
          EAN
          87 10895 94583 7
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          10,45  kg
          Yükseklik
          48,5  cm
          Uzunluk
          60,4  cm
          Net ağırlık
          4,68  kg
          Dara ağırlığı
          5,77  kg
          Genişlik
          39,5  cm
          EAN
          87 10895 95732 8
          Ambalaj sayısı
          24

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          2,329  kg
          Yükseklik
          22,9  cm
          Uzunluk
          58,7  cm
          Net ağırlık
          2,005  kg
          Dara ağırlığı
          0,324  kg
          Genişlik
          18,1  cm
          EAN
          87 10895 95731 1
          Ambalaj sayısı
          6

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