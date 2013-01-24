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Ultra Hafif + 6 m TV kablosu
Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra Hafif + 6 m TV kablosu
Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün
Ultra Hafif + 6 m TV kablosu
Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra Hafif + 6 m TV kablosu
Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün
Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
TV izlemeyi daha kişisel bir deneyim hâline getirmek için tasarlanmış olan bu kulaklığın daha uzun bir kablosu ve kendi ses seviye kontrolü vardır. Dolayısıyla TV'den daha uzağa oturabilirsiniz. HiFi donanımınızı dinlemeniz için de harikadır.
Ekstra uzun 6 m kabloyu kullanarak kulaklığı TV'ye veya bir ses cihazına bağlayabilirsiniz.
Ses kaynağı birimine gitmenize gerek kalmaksızın ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlayın.
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar