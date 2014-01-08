2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ultra Hafif + 6 m TV kablosu
Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar.
Kulak üstü
Gümüş
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
aydınlatmacı
08/01/2014
Türkiye
Ürün bozulmuyor......
Kulaklık çok güzel, kullanışlı, sesi harika, volüm kontrol özelliği çok çok güzel. Ancak kulaklığın süngerleri çok çabuk eskiyor. Kulaklığın süngerleri dağıldığı için şu anda süngersiz olarak kullanmak zorundayım. Neden yedek süngerleri bulamıyoruz. Ben Philips servisine de gittim. Yedek sünger aradım ama bulunmadığını söylediler. Bu çok kötü bir durum. Sapasağlam kulaklığı üç kuruşluk süngerler nedeniyle kullanamıyorum. Buna bir çözüm bulunuz...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP1800 Indoor Corded TV Headphone için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHP1800 Indoor Corded TV Headphone için yapılmıştır