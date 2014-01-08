Kulaklık çok güzel, kullanışlı, sesi harika, volüm kontrol özelliği çok çok güzel. Ancak kulaklığın süngerleri çok çabuk eskiyor. Kulaklığın süngerleri dağıldığı için şu anda süngersiz olarak kullanmak zorundayım. Neden yedek süngerleri bulamıyoruz. Ben Philips servisine de gittim. Yedek sünger aradım ama bulunmadığını söylediler. Bu çok kötü bir durum. Sapasağlam kulaklığı üç kuruşluk süngerler nedeniyle kullanamıyorum. Buna bir çözüm bulunuz...