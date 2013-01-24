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    Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

    SHP1800/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra Hafif + 6 m TV kablosu Ultra Hafif + 6 m TV kablosu Ultra Hafif + 6 m TV kablosu
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      Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

      SHP1800/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

      Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

      Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

      Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün

      Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

      Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

      Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

      Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar. Tüm faydaları görün

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        Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

        TV İçin Kulaklık

        • Kulak üstü
        • Gümüş

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

        Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

        Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıştır

        Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

        Özel olarak TV ve HiFi donanımı için yapılmış kulaklık

        TV izlemeyi daha kişisel bir deneyim hâline getirmek için tasarlanmış olan bu kulaklığın daha uzun bir kablosu ve kendi ses seviye kontrolü vardır. Dolayısıyla TV'den daha uzağa oturabilirsiniz. HiFi donanımınızı dinlemeniz için de harikadır.

        Uzaktan TV izlemeniz için ideal uzunluk

        Ekstra uzun 6 m kabloyu kullanarak kulaklığı TV'ye veya bir ses cihazına bağlayabilirsiniz.

        Ses seviyesi ayarını kolaylaştıran kablo üzeri ses seviye kontrolü

        Ses kaynağı birimine gitmenize gerek kalmaksızın ses seviyesini istediğiniz düzeye ayarlayın.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj boyutları

          Genişlik
          17,7  cm
          Yükseklik
          22,1  cm
          Derinlik
          5,8  cm
          Net ağırlık
          0,11  kg
          Brüt ağırlık
          0,205  kg
          Dara ağırlığı
          0,095  kg
          EAN
          87 10895 95701 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Uzunluk
          72,2  cm
          Genişlik
          39,2  cm
          Yükseklik
          49,5  cm
          Net ağırlık
          5.28  kg
          Brüt ağırlık
          12,113  kg
          Dara ağırlığı
          6,833  kg
          EAN
          87 10895 95703 8
          Ambalaj sayısı
          48

        • İç Karton

          Uzunluk
          35  cm
          Genişlik
          18,5  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Net ağırlık
          0,66  kg
          Brüt ağırlık
          1,371  kg
          Dara ağırlığı
          0,711  kg
          EAN
          87 10895 95702 1
          Ambalaj sayısı
          6

        • Ses

          Diyafram
          Mylar dome
          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Frekans tepkisi
          14 - 22 000  Hz
          Ses bobini
          bakır
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          100  mW
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          30  mm
          Tip
          Dinamik

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          6  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          evet

        • Aksesuarlar

          Adaptör girişi
          3,5 - 6,3  mm

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