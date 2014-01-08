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Üretimden kaldırıldı

Kablolu İç Mekan TV Kulaklığı

SHP1800/00

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

Uzun süreli kullanım için hafif bir kulaklık, 6 m kablo uzatması ile daha fazla hareket serbestliği. Ek olarak bass beat vent sistemi daha derin bir ses sağlar.

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TV İçin Kulaklık

Ultra Hafif + 6 m TV kablosu

  • Kulak üstü

  • Gümüş

Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

Hafif kafa bandı, rahatlığı artırır ve dayanıklılık sağlar

Kafa bandında hafif malzeme kullanılmıştır

Uzun süreli kullanım için rahatlığı artırılmıştır

Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/01/2014

Türkiye

Türkiye

Ürün bozulmuyor......

Kulaklık çok güzel, kullanışlı, sesi harika, volüm kontrol özelliği çok çok güzel. Ancak kulaklığın süngerleri çok çabuk eskiyor. Kulaklığın süngerleri dağıldığı için şu anda süngersiz olarak kullanmak zorundayım. Neden yedek süngerleri bulamıyoruz. Ben Philips servisine de gittim. Yedek sünger aradım ama bulunmadığını söylediler. Bu çok kötü bir durum. Sapasağlam kulaklığı üç kuruşluk süngerler nedeniyle kullanamıyorum. Buna bir çözüm bulunuz...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP1800 Indoor Corded TV Headphone için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHP1800 Indoor Corded TV Headphone için yapılmıştır

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