Özel olarak TV ve HiFi donanımı için yapılmış kulaklık

TV izlemeyi daha kişisel bir deneyim hâline getirmek için tasarlanmış olan bu kulaklığın daha uzun bir kablosu ve kendi ses seviye kontrolü vardır. Dolayısıyla TV'den daha uzağa oturabilirsiniz. HiFi donanımınızı dinlemeniz için de harikadır.