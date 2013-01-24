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Ekstra bas
Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Ekstra bas
Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekstra bas
Yüksek hassasiyetli mikrofona sahip bu kafa bandı, dengeli ses ve ekstra bas sunar. Birlikte verilen desenlerle kulak modüllerini özelleştirin veya kendi tasarımınızı kullanın. Kablo üzeri ses kapatma ve ses düzeyi kontrolü işlevlerine sahiptir. Tüm faydaları görün
PC Kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kullanışlı kablo üstü ses kapatma ve ses düzeyi kontrolleri hızlı ayar yapmaya imkan tanır
Bu Philips kulaklığın ekstra yumuşak yastıkları, terletmez ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunar. Ayarlanabilir, dolgulu kafa bandı, baskı oluşturmadan rahat etmenizi sağlar.
Kulak modüllerinizi, birlikte verilen 3 kulak modülü deseni ile özelleştirebilir veya kendi deseninizi tasarlayabilirsiniz
Yüksek hassasiyetli mini mikrofon, ağzınızdan uzakta olsa bile sesinizi alabilir. Böylece diğer kişiler sizi net bir şekilde duyabilir
Akustik olarak ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücüler, dengeli ses performansı ve güçlü bas sağlar
Ekstra yumuşak yastıklar, terletmez ve daha rahat bir kullanım deneyimi sunar. Ayarlanabilir, dolgulu kafa bandı, baskı oluşturmadan rahat etmenizi sağlar
Aksesuarlar
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Kullanılabilirlik
Tasarım
Ses
Ses, DJ kulaklığı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları