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    PC Kulaklığı

    SHM1900/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Net konuşmalar, hafif tasarım Net konuşmalar, hafif tasarım Net konuşmalar, hafif tasarım
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      PC Kulaklığı

      SHM1900/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Net konuşmalar, hafif tasarım

      Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün

      PC Kulaklığı

      Net konuşmalar, hafif tasarım

      Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün

      Net konuşmalar, hafif tasarım

      Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün

      PC Kulaklığı

      Net konuşmalar, hafif tasarım

      Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün

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        PC Kulaklığı

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        Net konuşmalar, hafif tasarım

        • Kulak üstü

        PC ve dizüstü bilgisayarlar için 2-1 adaptör

        2-1 adaptörle PC ile dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapın.

        Mikrofon ideal konumu sayesinde üstün ses alımı sağlar

        Kolayca ayarlanan boom, mikrofonun her zaman doğru konumda olmasını ve sesinizi en iyi şekilde almasını sağlar.

        Üstün konfor, oturma ve gürültü yalıtımı için kulak üstü tasarım

        Üstün konfor, oturma için kulak üstü tasarım. Kulak üstü tasarım ayrıca gürültüyü dışarıda tutarak yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sunar.

        Net, yüksek kaliteli ses için en iyi akustiği sunar

        40 mm ses sürücüleri net, yüksek kaliteli ses için en iyi akustiği sunar.

        Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur

        Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Kullanım şıklığı
          Baş bandı

        • Ses

          Frekans tepkisi
          15 - 22 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Mikrofon kartuşu
          6 mm
          Hassasiyet
          98 dB
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Tip
          Dinamik
          Hassasiyet mikrofon
          50-10.000Hz; -42 dB
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Mikrofon ve kontroller
          Ayarlanabilen boom mikrofon ve hat üstü ses kontrolü

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2m
          Konektör
          2 x 3,5 mm
          Kablo tipi
          Bakır

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          19,5  cm
          Genişlik
          17,5  cm
          Derinlik
          9,2  cm
          Ağırlık
          0,2  kg

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          24,3  cm
          Genişlik
          17,5  cm
          Derinlik
          9,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,33  kg
          Net ağırlık
          0,221  kg
          Dara ağırlığı
          0,109  kg
          EAN
          87 12581 43654 4
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Dış Karton

          Yükseklik
          25  cm
          Genişlik
          30,5  cm
          Uzunluk
          36,7  cm
          Brüt ağırlık
          2,41  kg
          Net ağırlık
          1,326  kg
          Dara ağırlığı
          1,084  kg
          EAN
          87 12581 43655 1
          Ambalaj sayısı
          6

        • Aksesuarlar

          Dahili
          2-1 adaptör

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