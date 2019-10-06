ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Sağ ön üst ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Sağ ön üst ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

PC Kulaklığı

SHM1900/00

4.4

| (11) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Net konuşmalar, hafif tasarım

Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Net konuşmalar, hafif tasarım

  • Kulak üstü

PC ve dizüstü bilgisayarlar için 2-1 adaptör

2-1 adaptörle PC ile dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapın.

Mikrofon ideal konumu sayesinde üstün ses alımı sağlar

Kolayca ayarlanan boom, mikrofonun her zaman doğru konumda olmasını ve sesinizi en iyi şekilde almasını sağlar.

Üstün konfor, oturma ve gürültü yalıtımı için kulak üstü tasarım

Üstün konfor, oturma için kulak üstü tasarım. Kulak üstü tasarım ayrıca gürültüyü dışarıda tutarak yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

11

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
1

06/10/2019

Türkiye

Türkiye

BU FİYATA BU PERFORMANS YOK ARTIK DEDİRTİYOR

Tasarımı dikkatinizi çekmemiş falan olabilir ancak tam bir fiyat performans ürünü yıl olmuş 2019 hala bu kulaklık şuanki yeni çıkmış kulaklıklara fark atar yorumlara bakarsanız 2014 yılında bile yorum yapılmış kesinlikle almanız gereken bir üründür gördüğüm kadarıyla dublaj stüdyolarında da bu kulaklık kullanılmaktadır diyorsanız ışıklı mışıklı olsun görüntüsü güzel olsun size göre bir kulaklık değildir ancak ses kalitesi çok iyidir spotify üzerinden müzik dinliyorum ve sonuç gerçekten harika basslar tizler falan kısaca ALIN

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır

30/11/2017

Türkiye

Türkiye

Kulaklarınıza iyi bakın

Ses olarak net ve yüksek kalite alıyorsunuz 2010 yılındandır Laptop bilgisayarımda kullanıyorum hiç sıkıntı çıkarmadı bu kadar uzun kullanacağımı tahmin etmiyordum, tek sıkıntısı kulaklık yerlerindeki deri kısmı dökülmeye başladı bu kadar yıl kullanmaktan olsa gerek :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır

17/10/2015

Türkiye

Türkiye

harika bi ürün

nerdeyse 20 yıldır philips in bu seri kulaklıklarını kullanıyorum. ilk aldıgımda mikrofonsuz olanını almıştım. o daha süperdi. 5 yıldan fazla kullandım.bozulunca aynısını bulamadım farklı seriden 2 defa kulaklık aldım üstelik daha pahalıya ama ikiside hiç hoşuma gitmedi. daha sonra bunu aldım. ses kalitesi fiyatına göre mükemmel. ama ses yüksekligi biraz düşük. zaten bunun üstündeki ses te kulaga zarar verebilir. eksi yönleri ilk aldıgınızda bir kaç ay sıcak ortamdaysanız kulagınızı terletiyor.sebebi baş bandının içe çok meyilli olması. kullanmadıgınız zamanlarda esneyecek şekilde biryere takıp esnemesini saglarsanız bu sorun azalıyor. birde mikrofonun hareket yuvası zamanla bozuluyor. ama her şekilde tavsiye ederim. çünkü 3-5 katı yüksek fiyata alabileceginiz çogu kulaklıktan daha kaliteli bir sese sahip. hiç düşünmeden alın derim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları