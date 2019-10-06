nerdeyse 20 yıldır philips in bu seri kulaklıklarını kullanıyorum. ilk aldıgımda mikrofonsuz olanını almıştım. o daha süperdi. 5 yıldan fazla kullandım.bozulunca aynısını bulamadım farklı seriden 2 defa kulaklık aldım üstelik daha pahalıya ama ikiside hiç hoşuma gitmedi. daha sonra bunu aldım. ses kalitesi fiyatına göre mükemmel. ama ses yüksekligi biraz düşük. zaten bunun üstündeki ses te kulaga zarar verebilir. eksi yönleri ilk aldıgınızda bir kaç ay sıcak ortamdaysanız kulagınızı terletiyor.sebebi baş bandının içe çok meyilli olması. kullanmadıgınız zamanlarda esneyecek şekilde biryere takıp esnemesini saglarsanız bu sorun azalıyor. birde mikrofonun hareket yuvası zamanla bozuluyor. ama her şekilde tavsiye ederim. çünkü 3-5 katı yüksek fiyata alabileceginiz çogu kulaklıktan daha kaliteli bir sese sahip. hiç düşünmeden alın derim.