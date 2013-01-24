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Net konuşmalar, hafif tasarım
Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Net konuşmalar, hafif tasarım
Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün
Net konuşmalar, hafif tasarım
Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Net konuşmalar, hafif tasarım
Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır. Tüm faydaları görün
PC Kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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2-1 adaptörle PC ile dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapın.
Kolayca ayarlanan boom, mikrofonun her zaman doğru konumda olmasını ve sesinizi en iyi şekilde almasını sağlar.
Üstün konfor, oturma için kulak üstü tasarım. Kulak üstü tasarım ayrıca gürültüyü dışarıda tutarak yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sunar.
40 mm ses sürücüleri net, yüksek kaliteli ses için en iyi akustiği sunar.
Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla uyumludur.
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