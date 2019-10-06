2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Net konuşmalar, hafif tasarım
Philips SHM1900, en üst düzeyde konfor sunan, hafif kulak üstü PC kulaklıklardır.
Kulak üstü
2-1 adaptörle PC ile dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapın.
Kolayca ayarlanan boom, mikrofonun her zaman doğru konumda olmasını ve sesinizi en iyi şekilde almasını sağlar.
Üstün konfor, oturma için kulak üstü tasarım. Kulak üstü tasarım ayrıca gürültüyü dışarıda tutarak yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sunar.
4.4
5 üzerinden
11
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
BirDost
06/10/2019
Türkiye
BU FİYATA BU PERFORMANS YOK ARTIK DEDİRTİYOR
Tasarımı dikkatinizi çekmemiş falan olabilir ancak tam bir fiyat performans ürünü yıl olmuş 2019 hala bu kulaklık şuanki yeni çıkmış kulaklıklara fark atar yorumlara bakarsanız 2014 yılında bile yorum yapılmış kesinlikle almanız gereken bir üründür gördüğüm kadarıyla dublaj stüdyolarında da bu kulaklık kullanılmaktadır diyorsanız ışıklı mışıklı olsun görüntüsü güzel olsun size göre bir kulaklık değildir ancak ses kalitesi çok iyidir spotify üzerinden müzik dinliyorum ve sonuç gerçekten harika basslar tizler falan kısaca ALIN
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır
MahoAxa
30/11/2017
Türkiye
Kulaklarınıza iyi bakın
Ses olarak net ve yüksek kalite alıyorsunuz 2010 yılındandır Laptop bilgisayarımda kullanıyorum hiç sıkıntı çıkarmadı bu kadar uzun kullanacağımı tahmin etmiyordum, tek sıkıntısı kulaklık yerlerindeki deri kısmı dökülmeye başladı bu kadar yıl kullanmaktan olsa gerek :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır
alimert
17/10/2015
Türkiye
harika bi ürün
nerdeyse 20 yıldır philips in bu seri kulaklıklarını kullanıyorum. ilk aldıgımda mikrofonsuz olanını almıştım. o daha süperdi. 5 yıldan fazla kullandım.bozulunca aynısını bulamadım farklı seriden 2 defa kulaklık aldım üstelik daha pahalıya ama ikiside hiç hoşuma gitmedi. daha sonra bunu aldım. ses kalitesi fiyatına göre mükemmel. ama ses yüksekligi biraz düşük. zaten bunun üstündeki ses te kulaga zarar verebilir. eksi yönleri ilk aldıgınızda bir kaç ay sıcak ortamdaysanız kulagınızı terletiyor.sebebi baş bandının içe çok meyilli olması. kullanmadıgınız zamanlarda esneyecek şekilde biryere takıp esnemesini saglarsanız bu sorun azalıyor. birde mikrofonun hareket yuvası zamanla bozuluyor. ama her şekilde tavsiye ederim. çünkü 3-5 katı yüksek fiyata alabileceginiz çogu kulaklıktan daha kaliteli bir sese sahip. hiç düşünmeden alın derim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHM1900 PC Kulaklığı için yapılmıştır