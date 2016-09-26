Sadeliğin göz alıcı metalik kaplamayla buluştuğu Philips Flite Everlite kulaklıkla tanışın. Net ses ve tüm gün kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanan kulaklık, gerektiğinde kompakt veya düz şekilde katlanabilir. Tüm faydaları görün
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Flite Mikrofonlu kulaklık
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Sadeliğin göz alıcı metalik kaplamayla buluştuğu Philips Flite Everlite kulaklıkla tanışın. Net ses ve tüm gün kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanan kulaklık, gerektiğinde kompakt veya düz şekilde katlanabilir. Tüm faydaları görün
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