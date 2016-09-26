  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Flite

    Mikrofonlu kulaklık

    SHL4805RG/00
    Bu ürün için destek alın
    • Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses.
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Flite Mikrofonlu kulaklık

      SHL4805RG/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Sadeliğin göz alıcı metalik kaplamayla buluştuğu Philips Flite Everlite kulaklıkla tanışın. Net ses ve tüm gün kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanan kulaklık, gerektiğinde kompakt veya düz şekilde katlanabilir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Flite Mikrofonlu kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Sadeliğin göz alıcı metalik kaplamayla buluştuğu Philips Flite Everlite kulaklıkla tanışın. Net ses ve tüm gün kullanım kolaylığı sunmak için tasarlanan kulaklık, gerektiğinde kompakt veya düz şekilde katlanabilir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak üstü

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Flite

        Flite

        Mikrofonlu kulaklık

        - {discount-value}

        Toplam:

        recurring payment

        Ultra hafif. Muhteşem ses.

        Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Kompakt katlama
        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

        Kolay taşınabilirlik için düz ve kompakt katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz ve kompakt katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz ve kompakt katlama.

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Hareket halindeyken üstün konfor için ultra hafif ve süper ince.

        Düz kablo tasarımıyla dolaşma olmadan müziğin keyfini çıkarın

        Düz kablo tasarımıyla dolaşma olmadan müziğin keyfini çıkarın

        Düz kablo sayesinde kulaklığınız dolaşmazken gerilim önleyici, kablonun dayanıklı olmasını sağlar.

        Göz alıcı metalik kaplama

        Göz alıcı metalik kaplama

        Baş bandının ince tasarımı ve metalik oval kulaklıklar sayesinde ikonik ve pürüzsüz bir görünüm.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Diyafram
          Mylar dome
          Empedans
          32 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          Bakır
          Frekans tepkisi
          9 - 24.000  Hz
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          103 dB

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          Çift taraflı
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör
          3,5 mm stereo
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama

        • Tasarım

          Renk
          İnci beyazı ve kırmızı altın
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.