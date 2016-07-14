Frekans bandı bir harika, en kötü müzik bile dinlenebilir hale geliyor, ucuz kulaklıklardaki teneke bas sesinden eser yok, sanki baslar büyük kolonlardaki gibi gerçek, açıkçası alırken fiyatından dolayı biraz tereddüt ettim ama diğer 70-80 liralık kulaklıklarla kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir frekans bandına sahip. Katlanabiliyor, taşıması kolay ve sıkı durun, frekans bandından sonraki en büyük özelliği 2.2 watt gibi bir kulaklık için sayılabilecek en büyük güç değerine sahip olması, yani bangır bangır müzik dinleyebilirsiniz, bozulmuyor. Fiyatını son kuruşuna kadar hakediyor. Kalite bu işte.