2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Yüksek çözünürlüklü ses
Kayıpsız ses sunumu için özel olarak geliştirilen SHL3565 bozulmayan, kaliteli baslar ve hassas sesler sunar. Yumuşak tamponlu döner kulaklık modülleriyle bir araya getirilen bu kulaklık hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.
40 mm sürücülü/arkası kapalı
DJ monitör tipi
Nefes alabilen kulak tamponları
Kompakt katlama
Yüksek güç kullanımı ses düzeyi ve kaynaktan bağımsız olarak yüksek performans sunar. Yüksek ses düzeylerinde veya yüksek ses giriş gücünde bile net ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.
40 mm neodimyum hoparlör mükemmel ses netliği ve 40 mm yüksek güçlü neodimyum hoparlör sürücülerinden etkili bas sunar.
4.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Hayri529
14/07/2016
Türkiye
Mükemmel bir ürün
Frekans bandı bir harika, en kötü müzik bile dinlenebilir hale geliyor, ucuz kulaklıklardaki teneke bas sesinden eser yok, sanki baslar büyük kolonlardaki gibi gerçek, açıkçası alırken fiyatından dolayı biraz tereddüt ettim ama diğer 70-80 liralık kulaklıklarla kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir frekans bandına sahip. Katlanabiliyor, taşıması kolay ve sıkı durun, frekans bandından sonraki en büyük özelliği 2.2 watt gibi bir kulaklık için sayılabilecek en büyük güç değerine sahip olması, yani bangır bangır müzik dinleyebilirsiniz, bozulmuyor. Fiyatını son kuruşuna kadar hakediyor. Kalite bu işte.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır
Emircn54
13/02/2016
Türkiye
Herşeyiyle çok güzel
Boyutu resimlerde biraz büyük görünüyordu ama çok iyi boyutu daha küçük olsa güzel olmayabilirmiş. Ses e zate diyecek söz yok gerek bass gerek tiz 10 numara düşünmeden alın malzeme kaliteside çok güzel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır
Orhun9
08/11/2015
Türkiye
Ses Kalitesi Çok İyi
Kullandığım Kulaklıklar içinde en iyi ses kalitesine sahip olanı bu, tek kötü yanı ürünü alınca ilk birkaç hafta kafaya biraz fazla baskı yapıyor sonrasında sertliği ideal düzeye geliyor :D .
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır