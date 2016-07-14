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  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHL3565BK/00

4.8

| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Yüksek çözünürlüklü ses

Kayıpsız ses sunumu için özel olarak geliştirilen SHL3565 bozulmayan, kaliteli baslar ve hassas sesler sunar. Yumuşak tamponlu döner kulaklık modülleriyle bir araya getirilen bu kulaklık hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek çözünürlüklü ses

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • DJ monitör tipi

  • Nefes alabilen kulak tamponları

  • Kompakt katlama

Dışarıda kullanım için ideal 1,2 m uzunluğunda kablo

Dışarıda kullanım için ideal 1,2 m uzunluğunda kablo

Yüksek ses düzeyinde bozulma olmaması için 2200 mW yüksek güç kullanımı

Yüksek güç kullanımı ses düzeyi ve kaynaktan bağımsız olarak yüksek performans sunar. Yüksek ses düzeylerinde veya yüksek ses giriş gücünde bile net ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.

40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri mükemmel netlikte ses sunar

40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri mükemmel netlikte ses sunar

40 mm neodimyum hoparlör mükemmel ses netliği ve 40 mm yüksek güçlü neodimyum hoparlör sürücülerinden etkili bas sunar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

14/07/2016

Türkiye

Türkiye

Mükemmel bir ürün

Frekans bandı bir harika, en kötü müzik bile dinlenebilir hale geliyor, ucuz kulaklıklardaki teneke bas sesinden eser yok, sanki baslar büyük kolonlardaki gibi gerçek, açıkçası alırken fiyatından dolayı biraz tereddüt ettim ama diğer 70-80 liralık kulaklıklarla kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir frekans bandına sahip. Katlanabiliyor, taşıması kolay ve sıkı durun, frekans bandından sonraki en büyük özelliği 2.2 watt gibi bir kulaklık için sayılabilecek en büyük güç değerine sahip olması, yani bangır bangır müzik dinleyebilirsiniz, bozulmuyor. Fiyatını son kuruşuna kadar hakediyor. Kalite bu işte.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır

13/02/2016

Türkiye

Türkiye

Herşeyiyle çok güzel

Boyutu resimlerde biraz büyük görünüyordu ama çok iyi boyutu daha küçük olsa güzel olmayabilirmiş. Ses e zate diyecek söz yok gerek bass gerek tiz 10 numara düşünmeden alın malzeme kaliteside çok güzel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır

08/11/2015

Türkiye

Türkiye

Ses Kalitesi Çok İyi

Kullandığım Kulaklıklar içinde en iyi ses kalitesine sahip olanı bu, tek kötü yanı ürünü alınca ilk birkaç hafta kafaya biraz fazla baskı yapıyor sonrasında sertliği ideal düzeye geliyor :D .

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3565BK Headphones with mic için yapılmıştır

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