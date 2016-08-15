ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Birincil görüntü
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHL3265BK/00

3.3

| (6) İncelemeler

Etkili bas, net detaylar

SHL3265 geleceğin DJ'lerine yönelik performans sunar. 40 mm neodimyum sürücüler dinamik bas sağlarken değiştirilebilir kulaklık modülleri kolay takip için 165° açıyla döner. 2000 mW güç için donanımlı kulaklıklar yüksek ses düzeylerinde bozulmayan ses sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Etkili bas, net detaylar

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Nefes alabilen kulak tamponları

  • Kompakt katlama

Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

Kapalı arka sistem ortam gürültüsünü önleyerek sürükleyici dinleme deneyimi sağlar

Güçlü ve dinamik ses için 40 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü ve dinamik ses için 40 mm hoparlör sürücüleri

40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri mükemmel net ses ve etkili bas sunar.

Dayanıklılık garantisi için kablo 12.000 kez bükülerek test edildi

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.3

5 üzerinden

6

İncelemeler

3

15/08/2016

Türkiye

Türkiye

Dört Dörtlük

Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok...Bu fiyata bundan daha iyi bir kulaklık bulmanız imkansıza yakın.Baslar ve tizler çok iyi...kulak içi kulaklıktan geçiş yapıyorsanız seslere hayran kalacaksınız...Hayat bizlere güzel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır

20/12/2017

Türkiye

Türkiye

Güzel bir ürün

Pedler kulak kenarlarına değil de kulak üstüne geldiğinden uzun süre kullanımda kulaklarda acı yapıyor ama bunun dışında gerçekten iyi bir ürün. Ses kalitesi çok iyi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır

01/04/2017

Türkiye

Türkiye

Rahatlığı hiçbir kulaklıkta yok!

Lakin kabloları sanıldığı kadar sağlam değil. Keşke kulaklığın iç kısmındaki kablolarda sağlam olsaydı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları