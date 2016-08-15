Aldıktan üç ay sonra sağ kulaklıktan ses gelmemeye başladı. Bir süre sonra ses tamamen gitti. Satın aldığım Teknosa'ya götürdüm onlar da kulaklığı yetkili servise gönderdiler. Kabloda kopukluk olduğunu söyleyip garanti kapsamı dışında kaldığı için geri gönderdiler. Verilen cevaba inanamadım, bu kulaklığın beşte biri fiyatına aldığım kulaklığımı iki yıldır kullanıyorum. Kaliteli müzik dinlemek için aldığım Philips marka kulaklığım elimde kaldı. Philips'e hiç yakışmadı bu. Gerçekten ürünü hor kullanmış olsam anlayacağım ama, yalnızca kulağıma takıp çıkardığım bir ürünün kablosu nasıl içerden kopar? Kesinlikle almayın derim.