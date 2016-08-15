2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHL3265BK/00
Etkili bas, net detaylar
SHL3265 geleceğin DJ'lerine yönelik performans sunar. 40 mm neodimyum sürücüler dinamik bas sağlarken değiştirilebilir kulaklık modülleri kolay takip için 165° açıyla döner. 2000 mW güç için donanımlı kulaklıklar yüksek ses düzeylerinde bozulmayan ses sunar.
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Nefes alabilen kulak tamponları
Kompakt katlama
Kapalı arka sistem ortam gürültüsünü önleyerek sürükleyici dinleme deneyimi sağlar
40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri mükemmel net ses ve etkili bas sunar.
3.3
5 üzerinden
6
İncelemeler
Vuhu
15/08/2016
Türkiye
Dört Dörtlük
Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok...Bu fiyata bundan daha iyi bir kulaklık bulmanız imkansıza yakın.Baslar ve tizler çok iyi...kulak içi kulaklıktan geçiş yapıyorsanız seslere hayran kalacaksınız...Hayat bizlere güzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır
evolus
20/12/2017
Türkiye
Güzel bir ürün
Pedler kulak kenarlarına değil de kulak üstüne geldiğinden uzun süre kullanımda kulaklarda acı yapıyor ama bunun dışında gerçekten iyi bir ürün. Ses kalitesi çok iyi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır
CağrıS
01/04/2017
Türkiye
Rahatlığı hiçbir kulaklıkta yok!
Lakin kabloları sanıldığı kadar sağlam değil. Keşke kulaklığın iç kısmındaki kablolarda sağlam olsaydı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3265BK Headphones with mic için yapılmıştır