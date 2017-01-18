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Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHL3160PP/00

3.8

| (4) İncelemeler

Dinamik ve güçlü bas

DJ'lerden ilham alan bu kulaklık güçlü ses ve bas sağlamanın yanı sıra, yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.

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DJ stili monitör tipi kulaklıklar

Dinamik ve güçlü bas

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

Güçlü ve dinamik ses için 32 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü ve dinamik ses için 32 mm hoparlör sürücüleri

32 mm güçlü sürücüler net, ayrıntılı ve doğal ses verir.

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar

Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

Uzun süreli müzik keyfi için yumuşak, nefes alabilen kulak tamponları

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

4

İncelemeler

3
1

18/01/2017

Türkiye

Türkiye

illede philips

çok kararsız kaldım ve bu ürüne karar verdim sizde alın pişman olmayın kesin tavsiye illede phılıps

Bu değerlendirme SHL3160BK Headphones için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHL3160BK Headphones için yapılmıştır

20/10/2016

Türkiye

Türkiye

Gayet Güzel

Ürünü teknosadan mavi olanını aldım. 4 aylık kullanımımda ufak eksikleri ve kusurlarını gördüm kulaklık çapı 32 mm olduğu için kulağıma tam sığmıyor ve kafa bandı olsaydı iyi olurdu ve 1 saat kullanınca kulağınız terliyor ve rahatsız ediyor bunların haricinde kulaklığın ses kalitesi mükemmel baslar ve tizleri temiz aktarıyor jakıda altın kaplama gayet yetenekli ses sunuyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3160BL Headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3160BL Headphones için yapılmıştır

15/07/2015

Türkiye

Türkiye

çok hafif

ses çok net güzel ama en önemlisi çok hafif başınızda hissetmiyorsunuz bile

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3160WT Headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3160WT Headphones için yapılmıştır

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