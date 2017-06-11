Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL
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BASS+ Kulak üstü kulaklık
BASS+'ı hissedin
Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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BASS+
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32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Düz katlama
32 mm hoparlör sürücüleri
BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.
Optimum uyum için tasarlandı
Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.
Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.
Kolay taşınabilirlik için düz katlamalı tasarım
Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadaşıdır.
Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları
Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.
Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı
Kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, daha iyi bir dinleme deneyimi için iyileştirilmiş ses yalıtımı oluşturmak üzere ortam gürültüsünü önler.
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