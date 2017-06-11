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    BASS+

    Kulak üstü kulaklık

    SHL3070RD/00
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    • BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin BASS+'ı hissedin
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      BASS+ Kulak üstü kulaklık

      SHL3070RD/00
      Genel Derecelendirme / 5

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      BASS+ Kulak üstü kulaklık

      BASS+'ı hissedin

      Philips BASS+ kulaklık, güçlü ve çarpıcı basları müziğinize geri kazandırır. Etkileyici ve güçlü bası şık, kompakt bir pakette sunan bu kulaklık ekstra yük istemeyen ve ritimlerinde daha fazla basa ihtiyaç duyanlar için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        BASS+

        BASS+

        Kulak üstü kulaklık

        - {discount-value}

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        BASS+'ı hissedin

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama
        32 mm hoparlör sürücüleri

        32 mm hoparlör sürücüleri

        BASS+ kulaklık, güçlü ve basınçlı bas sesi üreten 32 mm hoparlör sürücülerine sahiptir.

        Optimum uyum için tasarlandı

        Optimum uyum için tasarlandı

        Optimum uyum için tasarlanan BASS+ kulaklık, tüm kullanıcılara uyum sağlaması için dönebilen kulaklık modüllerine ve ayarlanabilir bir baş bandına sahiptir.

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Hissedebileceğiniz güçlü, çarpıcı baslar

        Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Zarif tasarımın sizin yanıltmasına izin vermeyin. Özel olarak tasarlanmış sürücüler ve bas delikleri, benzersiz bir BASS+ ses imzası oluşturmak için ultra düşük frekans üretir.

        Kolay taşınabilirlik için düz katlamalı tasarım

        Kolay taşınabilirlik için düz katlamalı tasarım

        Kolayca katlanıp kaldırılabilen BASS+ kulaklık düz katlamalı tasarımıyla mükemmel bir yol arkadaşıdır.

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Nefes alabilen, yumuşak kulak yastıkları uzun süre müzik dinlerken muhteşem konfor sağlar.

        Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı

        Daha iyi dinleme deneyimi için muhteşem ses yalıtımı

        Kapalı akustik tasarıma sahip BASS+ kulaklık, daha iyi bir dinleme deneyimi için iyileştirilmiş ses yalıtımı oluşturmak üzere ortam gürültüsünü önler.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Diyafram
          PET
          Empedans
          32 Ohm
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          9 - 23 000  Hz
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          103 dB
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1.2  m
          Konektör
          3.5  mm

        • Dış Karton

          Uzunluk
          21.2  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          8.3  inç
          Genişlik
          16.5  cm
          Brüt ağırlık
          0.913  kg
          Yükseklik
          24  cm
          GTIN
          1 69 25970 71293 1
          Genişlik
          6.5  inç
          Yükseklik
          9.4  inç
          Net ağırlık
          0.396  kg
          Brüt ağırlık
          2.013  lb
          Dara ağırlığı
          0.517  kg
          Dara ağırlığı
          1.14  lb

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          22.5  cm
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          19.5  cm
          Derinlik
          4.8  cm
          Yükseklik
          8.9  inç
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 25970 71293 4
          Genişlik
          7.7  inç
          Brüt ağırlık
          0.241  kg
          Derinlik
          1.9  inç
          Net ağırlık
          0.132  kg
          Brüt ağırlık
          0.531  lb
          Net ağırlık
          0.291  lb
          Dara ağırlığı
          0.109  kg
          Dara ağırlığı
          0.24  lb

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18.5  cm
          Genişlik
          13.5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Genişlik
          5.3  inç
          Yükseklik
          7.3  inç
          Derinlik
          1.6  inç
          Ağırlık
          1.132  kg
          Ağırlık
          2.496  lb

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