ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Baş bantlı kulaklıklar

SHL3000WT/00

3.9

| (8) İncelemeler

Güçlü ses

Bu Philips SHL3000WT/00 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

DJ monitör tipi kulaklıkla

Güçlü ses

  • DJ monitör tipi

  • Beyaz

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

Yanınızda her yere götürebilmeniz için düz katlanır

32 mm hoparlör sürücüleri güçlü ve dinamik ses çıkışı sağlar

32 mm hoparlör sürücüleri güçlü ve dinamik ses çıkışı sağlar

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.9

5 üzerinden

8

İncelemeler

2

29/11/2013

Türkiye

Türkiye

kaliteli rahat

çok kaliteli guzel kaliteli bass VAR rahat kullanımı herkese tavsiye ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır

09/07/2013

Türkiye

Türkiye

Bass!!

Ses kalitesine diyecek yok mukkemmel ötesi (Ben Samsung galaxy Wonder da kullanıyorum bilginize) Bi arkdaş kafa bandının sıktığını söylemiş sizi yanıltmasın bende öyle bi sorun yok aksine başıma eğdiğim zaman düşücek hissi veriyo.d Tasarım harikaaa

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır

06/03/2013

Türkiye

Türkiye

bu ürün harika dostum

çok güzel ve ses harika takmaya kıyamıyorum mükemmel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları