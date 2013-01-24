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    Baş bantlı kulaklıklar

    SHL3000WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü ses Güçlü ses Güçlü ses
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      Baş bantlı kulaklıklar

      SHL3000WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü ses

      Bu Philips SHL3000WT/00 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Baş bantlı kulaklıklar

      Güçlü ses

      Bu Philips SHL3000WT/00 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Güçlü ses

      Bu Philips SHL3000WT/00 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Baş bantlı kulaklıklar

      Güçlü ses

      Bu Philips SHL3000WT/00 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

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        Baş bantlı kulaklıklar

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        Güçlü ses

        DJ monitör tipi kulaklıkla

        • DJ monitör tipi
        • Beyaz
        Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar

        Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar

        Konforlu ve uzun süreli müzik keyfi için yumuşak kulak tamponları

        Konforlu ve uzun süreli müzik keyfi için yumuşak kulak tamponları

        32 mm hoparlör sürücüleri güçlü ve dinamik ses çıkışı sağlar

        32 mm hoparlör sürücüleri güçlü ve dinamik ses çıkışı sağlar

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

        Bu Philips kulaklıkların kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Frekans tepkisi
          20 - 20.000  Hz
          Empedans
          24 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          1000 mW
          Hassasiyet
          106 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Kablo Bağlantısı
          çift taraflı
          Konektör
          3,5  mm

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          EAN
          69 23410 71586 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Derinlik
          4,5  cm
          Derinlik
          1,8  inç
          Brüt ağırlık
          0,234  kg
          Brüt ağırlık
          0,516  lb
          Yükseklik
          25,7  cm
          Yükseklik
          10,1  inç
          Net ağırlık
          0,311  lb
          Net ağırlık
          0,141  kg
          Dara ağırlığı
          0,205  lb
          Dara ağırlığı
          0,093  kg
          Genişlik
          19,9  cm
          Genişlik
          7,8  inç

        • Dış Karton

          GTIN
          1 69 23410 71586 3
          Ambalaj sayısı
          6
          Brüt ağırlık
          3,748  lb
          Brüt ağırlık
          1,7  kg
          Yükseklik
          11,2  inç
          Yükseklik
          28,5  cm
          Uzunluk
          29,5  cm
          Uzunluk
          11,6  inç
          Net ağırlık
          0,846  kg
          Net ağırlık
          1,865  lb
          Dara ağırlığı
          1,883  lb
          Dara ağırlığı
          0,854  kg
          Genişlik
          21  cm
          Genişlik
          8,3  inç

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,6  inç
          Derinlik
          4  cm
          Yükseklik
          18,5  cm
          Yükseklik
          7,3  inç
          Ağırlık
          0,1405  kg
          Ağırlık
          0,310  lb
          Genişlik
          6,0  inç
          Genişlik
          15,2  cm

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