2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHL3000WT/00
Güçlü ses
Bu Philips SHL3000WT/00 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.
DJ monitör tipi
Beyaz
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
3.9
5 üzerinden
8
İncelemeler
mert42
29/11/2013
Türkiye
kaliteli rahat
çok kaliteli guzel kaliteli bass VAR rahat kullanımı herkese tavsiye ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır
yucelugr
09/07/2013
Türkiye
Bass!!
Ses kalitesine diyecek yok mukkemmel ötesi (Ben Samsung galaxy Wonder da kullanıyorum bilginize) Bi arkdaş kafa bandının sıktığını söylemiş sizi yanıltmasın bende öyle bi sorun yok aksine başıma eğdiğim zaman düşücek hissi veriyo.d Tasarım harikaaa
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır
jack
06/03/2013
Türkiye
bu ürün harika dostum
çok güzel ve ses harika takmaya kıyamıyorum mükemmel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000WT Headband headphones için yapılmıştır