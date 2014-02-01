geçenlerde bende gittim kırmızı olanından almış bulunmaktayım (aslen turuncu) gerçekten fiyatının en üst seviye kulaklıklarından.özellikle bas lar mükemmel duyuluyor. sokakta , otobüste , evde bilgisayarınızda hem müzik dinleyin hemde ister film seyredin hiç farketmez. heryerde mükemmel performans. tasarımı fena değil. 90 drece dönen kulaklığa aslında pekde gerek yok ve özellikle fakat kablosu biraz kısa geldi bana 1.2m kablo masa üstü bilgisayarı için sanki kısa.1.5 m olsaydı daha iyi olurdu.gerçi kullanıma göre değişir.. ben heryerde kullanıyorum bu kulaklığı:)