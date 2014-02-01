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  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Baş bantlı kulaklıklar

SHL3000RD/00

4

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Güçlü ses

1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

DJ monitör tipi kulaklıkla

Güçlü ses

  • DJ monitör tipi

  • Kırmızı

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı her kullanıcıya uyar

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

32 mm hoparlör sürücüleri güçlü ve dinamik ses çıkışı sağlar

32 mm hoparlör sürücüleri güçlü ve dinamik ses çıkışı sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

01/02/2014

Türkiye

Türkiye

yüksek performans

geçenlerde bende gittim kırmızı olanından almış bulunmaktayım (aslen turuncu) gerçekten fiyatının en üst seviye kulaklıklarından.özellikle bas lar mükemmel duyuluyor. sokakta , otobüste , evde bilgisayarınızda hem müzik dinleyin hemde ister film seyredin hiç farketmez. heryerde mükemmel performans. tasarımı fena değil. 90 drece dönen kulaklığa aslında pekde gerek yok ve özellikle fakat kablosu biraz kısa geldi bana 1.2m kablo masa üstü bilgisayarı için sanki kısa.1.5 m olsaydı daha iyi olurdu.gerçi kullanıma göre değişir.. ben heryerde kullanıyorum bu kulaklığı:)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000RD Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000RD Headband headphones için yapılmıştır

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