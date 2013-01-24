Güçlü ses

1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün