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Güçlü ses
1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ses
1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Güçlü ses
1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ses
1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Baş bantlı kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Bu Philips kulaklıkların kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar.
Ses
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