2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güçlü ses
1000 mW güç idaresi kapasitesi ve 32 mm neodimyum sürücüler sayesinde güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.
DJ monitör tipi
Kırmızı
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ilker84
01/02/2014
Türkiye
yüksek performans
geçenlerde bende gittim kırmızı olanından almış bulunmaktayım (aslen turuncu) gerçekten fiyatının en üst seviye kulaklıklarından.özellikle bas lar mükemmel duyuluyor. sokakta , otobüste , evde bilgisayarınızda hem müzik dinleyin hemde ister film seyredin hiç farketmez. heryerde mükemmel performans. tasarımı fena değil. 90 drece dönen kulaklığa aslında pekde gerek yok ve özellikle fakat kablosu biraz kısa geldi bana 1.2m kablo masa üstü bilgisayarı için sanki kısa.1.5 m olsaydı daha iyi olurdu.gerçi kullanıma göre değişir.. ben heryerde kullanıyorum bu kulaklığı:)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000RD Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000RD Headband headphones için yapılmıştır