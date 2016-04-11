2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güçlü ses
Bu Philips SHL3000 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.
DJ monitör tipi
Mavi
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Bu Philips kulaklıkların kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar.
4.5
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
kea84
11/04/2016
Türkiye
güzel
f/p olarak tercih edilir bir ürün. 1 yıla yakındır kullanıyorum. müzikle uğraşıyorum; çok daha pahalı kulaklıklara nazaran güzel bir sesi var.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır
gslisamet41
11/10/2014
Türkiye
Bu ürün mükemmel :)
Çok iyi bir ürün.Gayet bassları da iyi vurduruyor.Tavsiye ederim :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır
rainbow02
25/09/2014
Türkiye
KİMSELER GÖRMESİN
Kimsenin bu deneyimi tatmasına izin vermeyeceğim kesinlikle ;) çok harika
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır