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Üretimden kaldırıldı

Baş bantlı kulaklıklar

SHL3000BL/00

4.5

| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Güçlü ses

Bu Philips SHL3000 kulaklık güçlü ses ve bas sağlar. Yumuşak yastıklı döner kulaklık başlıklarıyla tasarlanan bu kulaklık, size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

DJ monitör tipi kulaklıklar

Güçlü ses

  • DJ monitör tipi

  • Mavi

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

Kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar

Bu Philips kulaklıkların kapalı tip akustik yapısı iyi ses yalıtımı sağlar.

Yanınızda her yere götürebilmeniz için düz katlanır

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

11/04/2016

Türkiye

Türkiye

güzel

f/p olarak tercih edilir bir ürün. 1 yıla yakındır kullanıyorum. müzikle uğraşıyorum; çok daha pahalı kulaklıklara nazaran güzel bir sesi var.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır

11/10/2014

Türkiye

Türkiye

Bu ürün mükemmel :)

Çok iyi bir ürün.Gayet bassları da iyi vurduruyor.Tavsiye ederim :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır

25/09/2014

Türkiye

Türkiye

KİMSELER GÖRMESİN

Kimsenin bu deneyimi tatmasına izin vermeyeceğim kesinlikle ;) çok harika

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3000BL Headband headphones için yapılmıştır

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