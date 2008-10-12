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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHK1030/00
Çocuklar için
Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1030 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar.
Kulak üstü
Mavi - Yeşil
Sade ve ergonomik kafa bandı, tamamen ayarlanabilir olması sayesinde her çocuğun başına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.
Çocuk Kulaklığı, ses seviyesinin çocuğunuz için güvenli olduğundan emin olmanızı sağlar. Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyet için güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek açısından en iyi malzemedir.
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