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Üretimden kaldırıldı

Çocuk kulaklıkları

SHK1030/00

Çocuklar için

Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1030 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar.

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Boyutu çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır, maksimum ses sınırı vardır

Çocuklar için

  • Kulak üstü

  • Mavi - Yeşil

Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir kafa bandı

Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir kafa bandı

Sade ve ergonomik kafa bandı, tamamen ayarlanabilir olması sayesinde her çocuğun başına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.

Güvenle müzik dinlemek için 85 dB ile sınırlanmış maksimum ses seviyesi

Çocuk Kulaklığı, ses seviyesinin çocuğunuz için güvenli olduğundan emin olmanızı sağlar. Güvenli bir dinleme deneyimi için maksimum ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır.

32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyet için güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek açısından en iyi malzemedir.

Teknik Özellikler

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