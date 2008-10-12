Çocuklar için

Yolda müzik dinlemeyi seven küçük müzik tutkunları için üretilen Philips SHK1030 kulaklıklar büyüme çağındaki çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece her zaman mükemmel ve rahat uyum sağlamalarının yanı sıra güvenli kullanım için 85 dB ses düzeyi sınırı sunarlar.