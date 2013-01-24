Ultra hafif. Muhteşem ses.

Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün