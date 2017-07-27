Hafif ve konforlu, kulaktaki his kısa bir süre sonra kayboluyor. Almaya karar verme sebebim de bu oldu. Kauçuk kulak içi kulaklıklardan daha rahat. Yürüme sarsıntısıyla kulaktan düşmüyor (bende, kişiye göre değişebilir). Dış malzeme kaliteli, kablo yapısı sağlamlığını hissettiriyor. L tipi ince bir sokete sahip. Baslar çok kuvvetli, orta seslerin kendine özgü bir tonlaması var, tizler de başarılı. Aşağıdaki yorumda basların yetersiz olduğunu okuduktan sonra tereddütte kalmıştım. Sanırım sürücüler o kişinin kulağına tam oturmadı. İlk denememde baslar bana da zayıf gelmişti, ancak kulaklığın kulağıma tam oturmadığını fark ettim. Sürücüleri daha çok kulak yoluna doğru bastırmak lazım (kulak kepçesine doğru değil). Kullandığım Walkman ile çok güzel uyum sağladı, cep telefonumda da tonlar güzel yalnız ses seviyesi biraz düşük, sanırım cep telefonundan ziyade müzik çalarlar için tasarlanmış (yine de kullanılır), telefonda da konuşma yapabileceğiniz şekilde mikrofonlu tasarlanmış olması güzel. Özet olarak; fiyatına göre oldukça başarılı buldum.