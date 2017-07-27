2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
12,2 mm sürücülü/açık kulaklık
Kulaklık
Hafif olması kırılgan olduğu anlamına gelmez. Hareketli yaşam için tasarlanan kulaklık kablosu, daha fazla dayanıklılık ve daha uzun kullanım ömrü için dahili gerilim önleyiciye sahiptir.
Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
sage
27/07/2017
Türkiye
Kesinlikle Başarılı
Daha önce kullandığım hiçbir kulaklığa benzemiyor. Şık, hafif, sağlam. Diğer arkadaşlarında dediği gibi kulağa tam oturması lazım, kulak yapısı bayağı fark ettiriyor. Sanırım ilk yorumdaki arkadaş buna takıldı. Kısacası çok başarılı bir ürün, herkese tavsiyemdir..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
07Antalya
04/06/2017
Türkiye
Başarılı
Hafif ve konforlu, kulaktaki his kısa bir süre sonra kayboluyor. Almaya karar verme sebebim de bu oldu. Kauçuk kulak içi kulaklıklardan daha rahat. Yürüme sarsıntısıyla kulaktan düşmüyor (bende, kişiye göre değişebilir). Dış malzeme kaliteli, kablo yapısı sağlamlığını hissettiriyor. L tipi ince bir sokete sahip. Baslar çok kuvvetli, orta seslerin kendine özgü bir tonlaması var, tizler de başarılı. Aşağıdaki yorumda basların yetersiz olduğunu okuduktan sonra tereddütte kalmıştım. Sanırım sürücüler o kişinin kulağına tam oturmadı. İlk denememde baslar bana da zayıf gelmişti, ancak kulaklığın kulağıma tam oturmadığını fark ettim. Sürücüleri daha çok kulak yoluna doğru bastırmak lazım (kulak kepçesine doğru değil). Kullandığım Walkman ile çok güzel uyum sağladı, cep telefonumda da tonlar güzel yalnız ses seviyesi biraz düşük, sanırım cep telefonundan ziyade müzik çalarlar için tasarlanmış (yine de kullanılır), telefonda da konuşma yapabileceğiniz şekilde mikrofonlu tasarlanmış olması güzel. Özet olarak; fiyatına göre oldukça başarılı buldum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Hamza34
03/07/2018
Türkiye
Bağlantı kopuyor
Telefonuma kullanma klavuzunda soylendiği gibi bağladım ve herşey normalken telefonla olan bağlantı belirsiz sürelerde kopuyor ,kulaklığı kapatıp açıyorum tekrar bağlanıyor kullanıyorum ama gün içinde bağlantının koptuğunu görüyorum günde 4-5kez kapatıp açıyorum sorunu çözemedim ..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır