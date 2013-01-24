Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Mikrofonlu kulaklık

    SHE4205BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses.
      -{discount-value}

      Mikrofonlu kulaklık

      SHE4205BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mikrofonlu kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör kulak-ici-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra hafif. Muhteşem ses.

        Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

        • 12,2 mm sürücülü/açık kulaklık
        • Kulaklık
        Gerilim önleyiciye sahip dayanıklı kablo

        Gerilim önleyiciye sahip dayanıklı kablo

        Hafif olması kırılgan olduğu anlamına gelmez. Hareketli yaşam için tasarlanan kulaklık kablosu, daha fazla dayanıklılık ve daha uzun kullanım ömrü için dahili gerilim önleyiciye sahiptir.

        Şık, metalik, parlak vurgular

        Şık, metalik, parlak vurgular

        Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Zengin bas için bas tüpü

        Zengin bas için bas tüpü

        Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.

        Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

        Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

        Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.

        Tam uyum sağlayan ergonomik kulaklık

        Tam uyum sağlayan ergonomik kulaklık

        Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi hafifliğinin getirdiği konforla sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Diyafram
          PET
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Ses bobini
          CCAW
          Hassasiyet
          105  dB
          Hoparlör çapı
          12,2  mm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Empedans
          32  ohm
          Frekans tepkisi
          9 – 23.000 Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,16  cm
          Yükseklik
          1,65  cm
          Ağırlık
          0,013  kg
          Genişlik
          1,75  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          1,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,039  kg
          Yükseklik
          17,2  cm
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,026  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          9,5  cm
          EAN
          69 51613 99113 8

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,325  kg
          Yükseklik
          12,8  cm
          Uzunluk
          18,8  cm
          Net ağırlık
          0,078  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,247  kg
          Genişlik
          11,7  cm
          GTIN
          1 69 51613 99113 5

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi