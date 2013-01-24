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Ultra hafif. Muhteşem ses.
Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hafif olması kırılgan olduğu anlamına gelmez. Hareketli yaşam için tasarlanan kulaklık kablosu, daha fazla dayanıklılık ve daha uzun kullanım ömrü için dahili gerilim önleyiciye sahiptir.
Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.
Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.
Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi hafifliğinin getirdiği konforla sunar.
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