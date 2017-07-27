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  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE4205BK/00

3.8
| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Gündelik kullanım için ideal ve takması zahmetsiz olan Philips Flite Hyprlite kulaklık, konforlu tasarımıyla net ses sunar. Son derece ince ve inanılmaz hafif olan bu kulaklığın kulaklarınızda olduğunu hissetmeyeceksiniz bile.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Ultra hafif. Muhteşem ses.

  • 12,2 mm sürücülü/açık kulaklık

  • Kulaklık

Gerilim önleyiciye sahip dayanıklı kablo

Gerilim önleyiciye sahip dayanıklı kablo

Hafif olması kırılgan olduğu anlamına gelmez. Hareketli yaşam için tasarlanan kulaklık kablosu, daha fazla dayanıklılık ve daha uzun kullanım ömrü için dahili gerilim önleyiciye sahiptir.

Şık, metalik, parlak vurgular

Şık, metalik, parlak vurgular

Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

27/07/2017

Türkiye

Türkiye

Kesinlikle Başarılı

Daha önce kullandığım hiçbir kulaklığa benzemiyor. Şık, hafif, sağlam. Diğer arkadaşlarında dediği gibi kulağa tam oturması lazım, kulak yapısı bayağı fark ettiriyor. Sanırım ilk yorumdaki arkadaş buna takıldı. Kısacası çok başarılı bir ürün, herkese tavsiyemdir..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

04/06/2017

Türkiye

Türkiye

Başarılı

Hafif ve konforlu, kulaktaki his kısa bir süre sonra kayboluyor. Almaya karar verme sebebim de bu oldu. Kauçuk kulak içi kulaklıklardan daha rahat. Yürüme sarsıntısıyla kulaktan düşmüyor (bende, kişiye göre değişebilir). Dış malzeme kaliteli, kablo yapısı sağlamlığını hissettiriyor. L tipi ince bir sokete sahip. Baslar çok kuvvetli, orta seslerin kendine özgü bir tonlaması var, tizler de başarılı. Aşağıdaki yorumda basların yetersiz olduğunu okuduktan sonra tereddütte kalmıştım. Sanırım sürücüler o kişinin kulağına tam oturmadı. İlk denememde baslar bana da zayıf gelmişti, ancak kulaklığın kulağıma tam oturmadığını fark ettim. Sürücüleri daha çok kulak yoluna doğru bastırmak lazım (kulak kepçesine doğru değil). Kullandığım Walkman ile çok güzel uyum sağladı, cep telefonumda da tonlar güzel yalnız ses seviyesi biraz düşük, sanırım cep telefonundan ziyade müzik çalarlar için tasarlanmış (yine de kullanılır), telefonda da konuşma yapabileceğiniz şekilde mikrofonlu tasarlanmış olması güzel. Özet olarak; fiyatına göre oldukça başarılı buldum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

03/07/2018

Türkiye

Türkiye

Bağlantı kopuyor

Telefonuma kullanma klavuzunda soylendiği gibi bağladım ve herşey normalken telefonla olan bağlantı belirsiz sürelerde kopuyor ,kulaklığı kapatıp açıyorum tekrar bağlanıyor kullanıyorum ama gün içinde bağlantının koptuğunu görüyorum günde 4-5kez kapatıp açıyorum sorunu çözemedim ..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE4205BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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