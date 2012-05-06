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    Kulak İçi Kulaklık

    SHE3595BK/00
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    • Dinamik bas Dinamik bas Dinamik bas
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      Kulak İçi Kulaklık

      SHE3595BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dinamik bas

      Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Kolay arama için hat üstü dahili mikrofon ve arama kabul düğmesi. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL

      Kulak İçi Kulaklık

      Dinamik bas

      Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Kolay arama için hat üstü dahili mikrofon ve arama kabul düğmesi. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklık

        Kulak İçi Kulaklık

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        Dinamik bas

        Müzik dinleyin ve konuşun

        • Siyah
        Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi

        Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi

        Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı yapma keyfini çıkarın.

        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir

        Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

        Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

        Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık

        Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık tasarımı.

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

        Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon

        Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.

        Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

        Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

        Dayanıklılığı artıran kauçuk kablo emniyeti

        Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Hoparlör çapı
          9 mm
          Diyafram
          Mylar dome
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Tip
          Dinamik
          Ses bobini
          Bakır
          Frekans tepkisi
          12 - 23 500  Hz
          Maksimum güç girişi
          50 mW
          Hassasiyet
          103 dB

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          İki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Kablo tipi
          Bakır
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama

        • Dış Karton

          Uzunluk
          35.4  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          13.9  inç
          Genişlik
          19.2  cm
          Brüt ağırlık
          1.55  kg
          Yükseklik
          23.2  cm
          GTIN
          1 69 23410 71533 7
          Genişlik
          7.6  inç
          Yükseklik
          9.1  inç
          Net ağırlık
          0.30312  kg
          Brüt ağırlık
          3.417  lb
          Net ağırlık
          0.668  lb
          Dara ağırlığı
          1.24688  kg
          Dara ağırlığı
          2.749  lb

        • İç Karton

          Uzunluk
          18.2  cm
          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          7.2  inç
          Genişlik
          8.6  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Genişlik
          3.4  inç
          Yükseklik
          4.3  inç
          Net ağırlık
          0.03789  kg
          Brüt ağırlık
          0.165  kg
          Net ağırlık
          0.084  lb
          Brüt ağırlık
          0.364  lb
          Dara ağırlığı
          0.12711  kg
          Dara ağırlığı
          0.280  lb
          GTIN
          2 69 23410 71533 4

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17  cm
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          9.5  cm
          Derinlik
          2.5  cm
          Yükseklik
          6.7  inç
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          69 23410 71533 0
          Genişlik
          3.7  inç
          Brüt ağırlık
          0.04  kg
          Derinlik
          1.0  inç
          Net ağırlık
          0.01263  kg
          Brüt ağırlık
          0.088  lb
          Net ağırlık
          0.028  lb
          Dara ağırlığı
          0.02737  kg
          Dara ağırlığı
          0.060  lb

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          1.4  cm
          Genişlik
          2  cm
          Derinlik
          1.15  cm
          Genişlik
          0.8  inç
          Yükseklik
          0.6  inç
          Derinlik
          0.5  inç
          Ağırlık
          0.0105  kg
          Ağırlık
          0.023  lb

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