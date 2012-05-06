Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Kolay arama için hat üstü dahili mikrofon ve arama kabul düğmesi. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
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Kulak İçi Kulaklık
Dinamik bas
Yumuşak başlıkları ve son derece küçük kulak içi tasarımıyla bu kulaklıklar kulağınıza tam oturur. Küçük ve güçlü hoparlörleri dinamik bas ve net sesler sağlar. Kolay arama için hat üstü dahili mikrofon ve arama kabul düğmesi. Tüm faydaları görün
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Kulak İçi Kulaklık
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Dinamik bas
Müzik dinleyin ve konuşun
Siyah
Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi
Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı yapma keyfini çıkarın.
Küçük ama etkili hoparlörler, baslarla birlikte net ses verir
Philips kulaklıklar için tasarlanan küçük ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, güçlü basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.
Rahatça takılan son derece küçük kulak içi kulaklık
Küçük kulaklara tam oturan ve saatlerce dinleme keyfi sunan son derece küçük, hafif kulak içi kulaklık tasarımı.
Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı
Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Dış gürültüyü önleyen mükemmel kulak içi tampon
Bu Philips kulaklıkların son derece küçük hoparlör sürücüleri, kulaklarınıza tam olarak oturur, sağlanan denge sayesinde dış gürültüler engellenir ve yüksek yoğunlukta dinleme deneyimi sağlanır.
Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Dayanıklılığı artıran kauçuk kablo emniyeti
Ürün ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk, kablo bağlantısını sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
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