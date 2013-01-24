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Zengin bas, net ses
Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas, net ses
Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Zengin bas, net ses
Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zengin bas, net ses
Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün
Kulak İçi Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.
Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Muhafazayı ve kabloyu bağlayan yumuşak, esnek parça, kablo bağlantısının çok fazla bükülse bile zarar görmesini engeller.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.
Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.
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