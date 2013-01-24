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    Kulak İçi Kulaklıklar

    SHE3205BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zengin bas, net ses Zengin bas, net ses Zengin bas, net ses
      -{discount-value}

      Kulak İçi Kulaklıklar

      SHE3205BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Zengin bas, net ses

      Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 89,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Zengin bas, net ses

      Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Zengin bas, net ses

      Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 89,90 TL

      Kulak İçi Kulaklıklar

      Zengin bas, net ses

      Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur. Tüm faydaları görün

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        Kulak İçi Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Zengin bas, net ses

        Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

        • 14,2 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık
        Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

        Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

        Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

        Muhafazayı ve kabloyu bağlayan yumuşak, esnek parça, kablo bağlantısının çok fazla bükülse bile zarar görmesini engeller.

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını artırır

        Neodimyum mıknatıslar bas performansını artırır

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

        Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

        Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          30  mW
          Hassasiyet
          107  dB
          Hoparlör çapı
          14,2  mm
          Frekans tepkisi
          8 - 24 000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama
          Kablo tipi
          bakır

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