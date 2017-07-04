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Üretimden kaldırıldı

Kulak İçi Kulaklıklar

SHE3205BL/00

4.5

| (4) İncelemeler

Zengin bas, net ses

Optimum uyum ve rahatlık için tasarlanan SHE3205 kulaklıklarda, zengin bas ve net ses için 14,2 mm sürücüler ve bas delikleri bulunur. Dahili mikrofon müzik ve çağrılar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Apple saatinizle uyum sağlayacak 6 canlı renk seçeneğiyle sunulur.

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Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

Zengin bas, net ses

  • 14,2 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

Zengin bas ve net ses için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

Zengin bas ve net ses sunan, Neodimyum mıknatısa sahip kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri.

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, sizin için en önemli olan şeylerle bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Kulak geometrisine rahatça oturması için tasarlanmıştır

Tasarımı, rahat kullanım ve herkese uyum sağlaması için kulak geometrisine dayanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

4
2
1

04/07/2017

Türkiye

Türkiye

Çooook kaliteli...

Bu fiyata bu kulaklık çok iyi.zaten teknik değerlere bakınca anlaşılıyor ne kadar kaliteli olduğu.satın aldıktan sonra pişman olmanız imkansız...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

30/06/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

çok beğendiğim bir ürün

özellikle ses kalitesi bakımından çok güzel ve kulağa oturuyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3205WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3205WT Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

23/05/2016

Türkiye

Türkiye

Acayip ne acayip güzel bir kulaklık

gerçekten çok beğendim çok net yani sankimüzüin içindesiniz ses yani tek tek kelimeyle müthiş harcadıgınız paraya kesinlikle değer

Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHE3205BK Kulak İçi Kulaklıklar için yapılmıştır

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