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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE1355BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bas Vent Bas Vent Bas Vent
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHE1355BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL

      Mikrofonlu kulaklık

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL

      Mikrofonlu kulaklık

      Bas Vent

      Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bas Vent

        daha güçlü bir ses için

        • 14,8 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulaklık
        Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi

        Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi

        Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı yapma keyfini çıkarın.

        Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

        Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

        14,8 mm hoparlör sürücüsü konforlu kullanım sunar

        Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          Asimetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2 m
          Konektör kaplaması
          Krom kaplama
          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Ses

          Akustik sistem
          açık
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          50  mW
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          14,8mm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 23410 73248 1
          Derinlik
          2,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,0229  kg
          Yükseklik
          11,6  cm
          Net ağırlık
          0,0145  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,0084  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          8,4  cm

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,62496  kg
          GTIN
          2 69 23410 73248 5
          Yükseklik
          17,5  cm
          Uzunluk
          20,6  cm
          Net ağırlık
          0,348  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,27696  kg
          Genişlik
          12  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,48892  kg
          GTIN
          1 69 23410 73248 8
          Yükseklik
          21  cm
          Uzunluk
          26,2  cm
          Net ağırlık
          0,696  kg
          Ambalaj sayısı
          48
          Dara ağırlığı
          0,79292  kg
          Genişlik
          22,3  cm

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