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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE1355BK/00

Bas Vent

Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon.

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daha güçlü bir ses için

Bas Vent

  • 14,8 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

Bass beat vent'ler, daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar

Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.

Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi

Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi

Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı yapma keyfini çıkarın.

14,8 mm hoparlör sürücüsü konforlu kullanım sunar

Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Teknik Özellikler

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