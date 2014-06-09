2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHE1355BK/00
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon.
14,8 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı yapma keyfini çıkarın.
Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
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