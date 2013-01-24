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Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas Vent
Güçlendirilmiş bas performansı ile bu kulak içi kulaklıklar, kaliteli müziği kulağınıza en rahat şekilde iletir. Rahat aramalar için kablo üstü mikrofon. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Yerleşik mikrofon ve çağrı düğmesi sayesinde Philips kulaklığınızı cep telefonundan çağrı yapmak için de kullanabilirsiniz. Çağrıları kulaklıktan kabul etme ve sonlandırma olanağının yanı sıra eller serbest çağrı yapma keyfini çıkarın.
Bass beat vent'ler, derin ve zengin baslara sahip daha iyi ses için hava sirkülasyonu sağlar.
Konforlu kullanım için yeterince küçük ve keskin, bozulmaya uğramayan ses sunmak için yeterince büyük olan 14,8 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Tasarım
Bağlantı
Ses
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton