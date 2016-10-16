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    • Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
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      Kablosuz TV kulaklığı

      SHD8850/12

      Genel Derecelendirme / 5
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      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Philips SHD8850 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. Dijital kablosuz bağlantı özelliği, evinizdeki eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için parazitsiz, kristal netliğinde ses sunar.

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      Kablosuz TV kulaklığı

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      Kablosuz TV kulaklığı
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      Kablosuz TV kulaklığı

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      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Eviniz için olağanüstü sinema sesi

      • 40 mm sürücülü/arkası açık
      • Kulak üstü
      • Nefes alabilen kulak yastıkları
      30 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin

      30 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin

      30 metre kapsama alanı, evinizin her yerinde müziğin keyfine varabilmeniz için hareket özgürlüğü sağlar.

      Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

      Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

      Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.

      40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi

      40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi

      Philips SHD8850'nin 40 mm sürücüleri olağanüstü sinema sesi sağlamak için akustik olarak ayarlanmıştır.

      Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

      Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

      Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

      Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

      Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

      Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHD8850 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.

      Üst düzey rahatlık için nefes alabilen kadife kulak yastıkları

      Üst düzey rahatlık için nefes alabilen kadife kulak yastıkları

      Nefes alabilen kadife kulak yastıkları, uzun süreli dinleme konforu için basıncı ve sıcaklığı azaltır.

      Uzun dinleme seansları için 20 saat çalışma süresi

      20 saat çalışma süresiyle, güç kesintisi endişesi yaşamadan uzun seyir seanslarının keyfini sürebilirsiniz.

      Otomatik açma/kapama

      Philips SHD8850 kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır. İzlemeniz bittiğinde ise boşa güç harcanmaması için otomatik olarak kapanır.

      Optik ve analog giriş tüm televizyonlarla uyumludur

      Optik ve analog girişe sahip Philips SHD8850 kulaklıklar uyumludur.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Frekans aralığı
        8-40.000 Hz (kablolu); 8-22.500 (kablosuz mod)
        Hoparlör çapı
        40 mm
        Empedans
        32 Ohm
        Maksimum güç girişi
        50 mW (kablolu)
        Hassasiyet
        98 dB
        Sinyal/gürültü oranı
        >75  dB
        Bozulma (THD)
        1 kHz'de < %0,5
        Sürücü tipi
        Dinamik
        Yüksek Çözünürlüklü Ses
        Evet

      • Bağlantı

        Kablosuz
        Evet
        Çıkarılabilir kablo
        Evet
        Maksimum menzil
        30 adete kadar  m
        Kanal seçimi
        Otomatik
        Kulaklık soketi
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        39.5  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        26  cm
        Brüt ağırlık
        3.578  kg
        Yükseklik
        32.5  cm
        GTIN
        1 69 51613 99240 8
        Net ağırlık
        1.848  kg
        Dara ağırlığı
        1.73  kg

      • Kullanılabilirlik

        Otomatik kapatma
        Evet

      • Güç

        Şarj edilebilir
        Evet
        Pil sayısı
        2 x AAA 1,2 V
        Müzik çalma süresi
        20  saat
        Şarj süresi
        6  saat
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        900  mAh
        Pil tipi (Kulaklık)
        NiMH şarj edilebilir piller

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        28.5  cm
        Ambalaj türü
        Kutu
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        24  cm
        Derinlik
        12.5  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        69 51613 99240 1
        Brüt ağırlık
        0.998  kg
        Net ağırlık
        0.616  kg
        Dara ağırlığı
        0.382  kg

      • Aksesuarlar

        Diğerleri
        3,5 mm optik kablo
        Ses kablosu
        3,5 mm kablo
        Bağlantı istasyonu (verici)
        Evet
        Birlikte verilen adaptörler
        AC/DC adaptörü

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Kumaş
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Boyutlar

        Ürün boyutları (GxDxY)
        17,6 x 9,5 x 21,9 cm
        Bağlantı istasyonu ağırlığı
        0.19  kg
        Bağlantı istasyonu boyutları
        17,4 x 14,2 x 7,4 cm (G xD xY)
        Kulaklık ağırlığı
        0.367  kg

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