Philips SHD8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. Dijital kablosuz bağlantı özelliği, evinizdeki eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için parazitsiz, kristal netliğinde ses sunar.
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Kablosuz TV kulaklığı
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Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
Eviniz için olağanüstü sinema sesi
40 mm sürücülü/arkası açık
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
30 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin
30 metre kapsama alanı, evinizin her yerinde müziğin keyfine varabilmeniz için hareket özgürlüğü sağlar.
Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır
Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.
40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi
Philips SHD8800'ın 40 mm sürücüleri olağanüstü sinema sesi sağlamak için akustik olarak ayarlanmıştır.
Kullanımı kolay bağlantı istasyonu
Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.
Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses
Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHD8800 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.
Dijital kablosuz bağlantı kristal netlikte ses sunar
Philips SHD8800 kulaklık, 2,4 GHz dijital iletim yoluyla sıkıştırma ve veri kaybını önler. Bu şekilde, kusursuz akustik ve minimum veri kaybı sağlayarak kristal netliğinde ses sunar.
Uzun dinleme seansları için 20 saat çalışma süresi
20 saat çalışma süresiyle, güç kesintisi endişesi yaşamadan uzun seyir seanslarının keyfini sürebilirsiniz.
Otomatik açma/kapama
Philips SHD8800 kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır. İzlemeniz bittiğinde ise boşa güç harcanmaması için otomatik olarak kapanır.
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