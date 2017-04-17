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    • Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
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      Kablosuz TV kulaklığı

      SHD8800/12

      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Philips SHD8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. Dijital kablosuz bağlantı özelliği, evinizdeki eğlence deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için parazitsiz, kristal netliğinde ses sunar.

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      Kablosuz TV kulaklığı

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      Kablosuz TV kulaklığı
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      Kablosuz TV kulaklığı

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      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Eviniz için olağanüstü sinema sesi

      • 40 mm sürücülü/arkası açık
      • Kulak üstü
      • Yumuşak kulak yastıkları
      30 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin

      30 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin

      30 metre kapsama alanı, evinizin her yerinde müziğin keyfine varabilmeniz için hareket özgürlüğü sağlar.

      Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

      Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

      Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.

      40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi

      40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi

      Philips SHD8800'ın 40 mm sürücüleri olağanüstü sinema sesi sağlamak için akustik olarak ayarlanmıştır.

      Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

      Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

      Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

      Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

      Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

      Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHD8800 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.

      Dijital kablosuz bağlantı kristal netlikte ses sunar

      Dijital kablosuz bağlantı kristal netlikte ses sunar

      Philips SHD8800 kulaklık, 2,4 GHz dijital iletim yoluyla sıkıştırma ve veri kaybını önler. Bu şekilde, kusursuz akustik ve minimum veri kaybı sağlayarak kristal netliğinde ses sunar.

      Uzun dinleme seansları için 20 saat çalışma süresi

      20 saat çalışma süresiyle, güç kesintisi endişesi yaşamadan uzun seyir seanslarının keyfini sürebilirsiniz.

      Otomatik açma/kapama

      Philips SHD8800 kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır. İzlemeniz bittiğinde ise boşa güç harcanmaması için otomatik olarak kapanır.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Açık
        Frekans aralığı
        8-40.000 Hz (kablolu), 8-22.000Hz (kablosuz mod)
        Empedans
        24 Ohm
        Mıknatıs tipi
        Neodimyum
        Hassasiyet
        98 dB
        Hoparlör çapı
        40  mm
        Sinyal/gürültü oranı
        >75  dB

      • Bağlantı

        3,5 mm kulaklık jakı
        Evet

      • Tuner/Alım/İletim

        Taşıyıcı frekans aralığı
        2406 ~ 2472 MHz
        Modülasyon
        FHSS
        Kanal seçimi
        otomatik
        Efektif aralık
        15  m

      • Dış Karton

        Uzunluk
        39.5  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        26  cm
        Brüt ağırlık
        3.471  kg
        Yükseklik
        32.5  cm
        GTIN
        1 69 51613 99241 5
        Net ağırlık
        1.74  kg
        Dara ağırlığı
        1.731  kg

      • Kullanılabilirlik

        Otomatik kapatma
        evet
        Düşük pil seviyesi göstergesi
        Evet
        Çalışma süresi
        ~20 saat
        Baz ünitesinin özellikleri
        LED göstergesi
        Pil şarj göstergesi
        evet

      • Güç

        Güç kaynağı kulaklık
        2 x AAA 1,2 V NiMH şarj edilebilir pil
        Güç kaynağı verici
        5 V 550 mA DC

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        32  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Her ikisi de
        Genişlik
        24  cm
        Derinlik
        12.5  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        69 51613 99241 8
        Brüt ağırlık
        0.962  kg
        Net ağırlık
        0.58  kg
        Dara ağırlığı
        0.382  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        22  cm
        Genişlik
        17.6  cm
        Derinlik
        9.5  cm
        Ağırlık
        0.239  kg

      • Aksesuarlar

        AC/DC Adaptörü
        5 V/550 mA DC

      Badge-D2C

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