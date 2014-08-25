Hızlı şarj özelliği

Akıllı ve hızlı şarj özelliği, pilin çok kısa bir sürede tamamen şarj edilmesini sağlar. Pilde kalan güç kapasitesi dahili bir devre tarafından belirlenir, böylece gelen voltaj hızlı şarj için optimize edilebilirken aynı zamanda pil ömrünü en üst düzeye çıkarır.