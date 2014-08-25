2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHD8700/10
Kablosuz müzik
Bu kulaklıkla evinizin her yerinde TV ve müziğin keyfini çıkarın. Dijital iletim sayesinde kusursuz alım ve mükemmel ses üretimi sağlanır. Dönen kulaklık modülleri ve kendiliğinden ayarlanan iç baş bandı ekstra uyum ve rahatlık sunar.
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Akıllı ve hızlı şarj özelliği, pilin çok kısa bir sürede tamamen şarj edilmesini sağlar. Pilde kalan güç kapasitesi dahili bir devre tarafından belirlenir, böylece gelen voltaj hızlı şarj için optimize edilebilirken aynı zamanda pil ömrünü en üst düzeye çıkarır.
2,4 GHz dijital iletim, vericiyle kulaklık arasında sıkıştırma ve veri kaybını önler. İletim işleminin sonunda dijital sinyaller analog sinyallere dönüştürülür. Kusursuz akustik ve minimum veri kaybı sayesinde üstün ses kalitesi elde edilir.
Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.
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