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Üretimden kaldırıldı

Dijital kablosuz kulaklıklar

SHD8700/10

Kablosuz müzik

Bu kulaklıkla evinizin her yerinde TV ve müziğin keyfini çıkarın. Dijital iletim sayesinde kusursuz alım ve mükemmel ses üretimi sağlanır. Dönen kulaklık modülleri ve kendiliğinden ayarlanan iç baş bandı ekstra uyum ve rahatlık sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hafif ve rahat kulaklık

Kablosuz müzik

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

Hızlı şarj özelliği

Hızlı şarj özelliği

Akıllı ve hızlı şarj özelliği, pilin çok kısa bir sürede tamamen şarj edilmesini sağlar. Pilde kalan güç kapasitesi dahili bir devre tarafından belirlenir, böylece gelen voltaj hızlı şarj için optimize edilebilirken aynı zamanda pil ömrünü en üst düzeye çıkarır.

Kristal netliğinde (2,4 GHz) dijital iletim

2,4 GHz dijital iletim, vericiyle kulaklık arasında sıkıştırma ve veri kaybını önler. İletim işleminin sonunda dijital sinyaller analog sinyallere dönüştürülür. Kusursuz akustik ve minimum veri kaybı sayesinde üstün ses kalitesi elde edilir.

Kendinden ayarlı iç baş bandı rahat bir oturuş sağlar

Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.

Teknik Özellikler

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