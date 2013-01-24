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Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Kablosuz TV kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.
100 metrelik kapsama alanı, evinizin her yerinde müziğin keyfine varabilmeniz için hareket özgürlüğü sağlar.
Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.
Philips SHC8800'ün 40 mm sürücüleri olağanüstü sinema sesi sağlamak için akustik olarak ayarlanmıştır.
Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.
Yumuşak kumaşlı kulak yastıkları daha fazla konfor sağlar, böylece kulaklığınızı istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.
20 saat çalışma süresiyle, güç kesintisi endişesi yaşamadan uzun seyir seanslarının keyfini sürebilirsiniz.
Philips SHC8800 kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır. İzlemeniz bittiğinde ise boşa güç harcanmaması için otomatik olarak kapanır.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
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