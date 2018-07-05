2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC8800/12
Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin.
40 mm sürücülü/arkası açık
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.
Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.
Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.
2.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
HomeCinema
05/07/2018
Türkiye
Çok Güzel
Kurulumu kolay, kafadan çıkartınca hemen kapanıp enerji tasarrufu sağlıyor. Şarj istasyonu olması en büyük artısı, piyasada ki çoğu modelde yok. Ayrıca istasyondayken şık duruyor, dekoratif görünüyor. Kopma, uğultu gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadım.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır
bunyamin12345
21/12/2017
Türkiye
sorunu çözemedim yardımcı olun
Çok şık ve güzel ama hala pc'ye veya telefona bağlıyamadım kurulum hakkında ne satıcı nede bu sayfada bir açıklama göremedim yardımcı olursanız sevinirim şuan şarja taktım ışık yanıyor ne yapmamlazım? mediamarktan aldım telefona ve pc'ye bağlandığını sadece kabloyu bağlayın sonra çıkarın otomatik tanıyor dedi ama olmuyor...
Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır
onrbgs
30/06/2018
Türkiye
Berbat bir ürün ne bas ver ne izolasyon
Sesi direk dışarı veriyor paraö çöpe gitti ona yanıyorum ,ses yüksek sadece başka bir numara yok bas yok izolasyon yok ses direk dışarıda haram olsun verdiğim para
Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır