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    Kablosuz TV kulaklığı

    SHC8800/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi
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      Kablosuz TV kulaklığı

      SHC8800/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,90 TL

      Kablosuz TV kulaklığı

      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,90 TL

      Kablosuz TV kulaklığı

      Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

      Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz TV kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

        Eviniz için olağanüstü sinema sesi

        • 40 mm sürücülü/arkası açık
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

        Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

        Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

        100 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin

        100 metre kablosuz kapsama alanı sayesinde rahatça hareket edin

        100 metrelik kapsama alanı, evinizin her yerinde müziğin keyfine varabilmeniz için hareket özgürlüğü sağlar.

        Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

        Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

        Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.

        40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi

        40 mm sürücüler ile olağanüstü sinema sesi

        Philips SHC8800'ün 40 mm sürücüleri olağanüstü sinema sesi sağlamak için akustik olarak ayarlanmıştır.

        Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

        Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

        Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.

        Daha konforlu kullanım için yumuşak kumaşlı kulak yastıkları

        Daha konforlu kullanım için yumuşak kumaşlı kulak yastıkları

        Yumuşak kumaşlı kulak yastıkları daha fazla konfor sağlar, böylece kulaklığınızı istediğiniz kadar uzun süre kullanabilirsiniz.

        Uzun dinleme seansları için 20 saat çalışma süresi

        20 saat çalışma süresiyle, güç kesintisi endişesi yaşamadan uzun seyir seanslarının keyfini sürebilirsiniz.

        Otomatik açma/kapama

        Philips SHC8800 kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır. İzlemeniz bittiğinde ise boşa güç harcanmaması için otomatik olarak kapanır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Açık
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Sinyal/gürültü oranı
          65  dB
          Hassasiyet
          98  dB
          Frekans aralığı
          10-40.000 Hz (kablolu); 10-21.000 Hz (kablosuz mod)

        • Tuner/Alım/İletim

          Modülasyon
          FM
          Efektif aralık
          100  m
          Taşıyıcı frekans aralığı
          863,5 ~ 864,5  MHz
          Kanal ayırma
          >40  dB
          Kanal sayısı
          3
          Pilot tonu frekansı
          19

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          evet
          Çift PLL
          evet
          Çalışma süresi
          +/- 15 saat
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          evet
          Pil şarj göstergesi
          evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          8 V 400 mA DC

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2 x AAA 1,2 V NiMH şarj edilebilir pil
          Güç kaynağı verici
          8 V 400 mA DC

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          69 25970 71231 6
          Derinlik
          12,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,01  kg
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          0,588  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,422  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          24  cm

        • Bağlantı

          3,5 mm kulaklık jakı
          Evet

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          3,594  kg
          GTIN
          1 69 25970 71231 3
          Yükseklik
          32,5  cm
          Uzunluk
          39,5  cm
          Net ağırlık
          1,764  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          1,83  kg
          Genişlik
          26  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          22  cm
          Ağırlık
          0,237  kg
          Genişlik
          17,6  cm

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