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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz TV kulaklığı

SHC8800/12

2.7

| (3) İncelemeler

Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Eviniz için olağanüstü sinema sesi

Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

  • 40 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

Baş bandı, en iyi oturuş için otomatik ayarlanır

Kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı, optimum konfor sunarken başınızın şekline en uygun oturuşu sağlar.

Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

Kablolu bağlantıyla yüksek çözünürlüklü ses

Yüksek çözünürlüklü ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sunulan ses kablosunu kullanarak tercih ettiğiniz cihazlarda ses kalitesinden ödün vermeden yüksek çözünürlüklü sesi destekler. Böylece ev eğlencenizden en iyi verimi alabilirsiniz.

Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

Kullanımı kolay bağlantı istasyonu

Kolay şarj için kulaklığı bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
3

05/07/2018

Türkiye

Türkiye

Çok Güzel

Kurulumu kolay, kafadan çıkartınca hemen kapanıp enerji tasarrufu sağlıyor. Şarj istasyonu olması en büyük artısı, piyasada ki çoğu modelde yok. Ayrıca istasyondayken şık duruyor, dekoratif görünüyor. Kopma, uğultu gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadım.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır

21/12/2017

Türkiye

Türkiye

sorunu çözemedim yardımcı olun

Çok şık ve güzel ama hala pc'ye veya telefona bağlıyamadım kurulum hakkında ne satıcı nede bu sayfada bir açıklama göremedim yardımcı olursanız sevinirim şuan şarja taktım ışık yanıyor ne yapmamlazım? mediamarktan aldım telefona ve pc'ye bağlandığını sadece kabloyu bağlayın sonra çıkarın otomatik tanıyor dedi ama olmuyor...

Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır

30/06/2018

Türkiye

Türkiye

Berbat bir ürün ne bas ver ne izolasyon

Sesi direk dışarı veriyor paraö çöpe gitti ona yanıyorum ,ses yüksek sadece başka bir numara yok bas yok izolasyon yok ses direk dışarıda haram olsun verdiğim para

Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHC8800 Kablosuz TV kulaklığı için yapılmıştır

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