Yüksek çözünürlüklü ev sineması sesi

Philips SHC8800 kablosuz kulaklık, sınırsız bir özgürlük tanıyarak sizi kendinize ait sinematik ses dünyanıza taşır. 100 metrelik kapsama alanı ve kulakları çevreleyen konforlu tasarımı ile en üstün kişisel ev eğlencesini deneyimleyin. Tüm faydaları görün