ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Kullanılan ürün fotoğrafı
  • Ambalaj fotoğrafı
  • Birincil görüntü

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz ev sineması kulaklığı

SHC8585/00

Kişisel ev sinemanız

İşitme duyumuz üç boyutludur. Bu sebeple, bu kulaklık müziğin ve ev sinemasının tadını en gerçekçi şekilde çıkartmak için mükemmel ve üç boyutlu bir ses alanı sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Üstün kablosuz surround ses

Kişisel ev sinemanız

  • SRS WOW surround ses

  • Şarj bağlantısı

Hazır şekillendirilmiş kulak yastıkları rahat bir oturuş sağlar

Ergonomik üç boyutlu kulak yastığı şekli, daha iyi ve daha rahat oturuş için yükü eşit şekilde dağıtır.

Otomatik istasyon bulma, alım frekansının bulunmasını kolaylaştırır

Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.

Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları