2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC8585/00
Kişisel ev sinemanız
İşitme duyumuz üç boyutludur. Bu sebeple, bu kulaklık müziğin ve ev sinemasının tadını en gerçekçi şekilde çıkartmak için mükemmel ve üç boyutlu bir ses alanı sunar.
SRS WOW surround ses
Şarj bağlantısı
Ergonomik üç boyutlu kulak yastığı şekli, daha iyi ve daha rahat oturuş için yükü eşit şekilde dağıtır.
Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
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