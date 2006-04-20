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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz HiFi Kulaklık

SHC8565/00

Üstün kablosuz HiFi deneyimi

Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. Otomatik ayarlama ve ses güçlendirme özelliği ile HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

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bas ve tiz güçlendirme

Üstün kablosuz HiFi deneyimi

Yumuşak kulak ve kafa bandı yastıkları kullanımda rahatlık sağlar

Yumuşak kulak ve kafa bandı yastıkları kullanımda rahatlık sağlar

Bu Philips kulaklığın kulak yastıklarında kullanılan dayanıklı ve yumuşak malzemeler rahat ve uzun süreli kullanım olanağı verir.

Şarj eden bağlantı istasyonu, alıcıyı korur ve şarj eder

Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir.Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.

Tiz sesleri, kişisel zevkinize uyacak şekilde güçlendirir

Kulaklıktaki kolay erişilir bir kontrol, tek dokunuşla tiz performansını güçlendirmenize olanak verir.

Teknik Özellikler

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