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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC8565/00
Üstün kablosuz HiFi deneyimi
Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. Otomatik ayarlama ve ses güçlendirme özelliği ile HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.
Bu Philips kulaklığın kulak yastıklarında kullanılan dayanıklı ve yumuşak malzemeler rahat ve uzun süreli kullanım olanağı verir.
Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir.Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.
Kulaklıktaki kolay erişilir bir kontrol, tek dokunuşla tiz performansını güçlendirmenize olanak verir.
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