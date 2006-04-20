Şarj eden bağlantı istasyonu, alıcıyı korur ve şarj eder

Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir.Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.