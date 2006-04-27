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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz HiFi Kulaklık

SHC8545/00

Harika kablosuz müzik

Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. Otomatik ayarlama özelliği ile HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

Tüm avantajları görüntüleyin

otomatik ayarlamayla büyük rahatlık

Harika kablosuz müzik

Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Otomatik istasyon bulma, alım frekansının bulunmasını kolaylaştırır

Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.

Teknik Özellikler

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