Otomatik istasyon bulma, alım frekansının bulunmasını kolaylaştırır

Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.