2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC8545/00
Harika kablosuz müzik
Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. Otomatik ayarlama özelliği ile HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.
Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.
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