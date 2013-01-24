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    Kablosuz hi-fi kulaklık

    SHC8535/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz özgürlük, net ses Kablosuz özgürlük, net ses Kablosuz özgürlük, net ses
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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      SHC8535/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz özgürlük, net ses

      Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,90 TL
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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kablosuz özgürlük, net ses

      Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz özgürlük, net ses

      Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kablosuz özgürlük, net ses

      Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz hi-fi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz özgürlük, net ses

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları

        Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

        Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

        Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

        Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

        Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Sinyal/gürültü oranı
          > 68  dB
          Kanal ayırma
          > 30  dB
          Frekans aralığı
          10 - 21.000  Hz

        • Tuner/Alım/İletim

          Pilot tonu frekansı
          19 kHz
          Efektif aralık
          100  m
          Modülasyon
          FM
          Kanal sayısı
          3
          Taşıyıcı frekans aralığı
          863,5 - 864,5 MHz

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          evet
          Otomatik kapatma
          evet
          Çalışma süresi
          +/- 15 saat
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          evet

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2,4 VDC
          Güç kaynağı verici
          AC/DC adaptörü 8 V/375 mA

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          3.72  kg
          Yükseklik
          32,5  cm
          Uzunluk
          39  cm
          Net ağırlık
          1,968  kg
          Dara ağırlığı
          1,752  kg
          Genişlik
          26  cm
          GTIN
          1 69 23410 71050 9
          Ambalaj sayısı
          3

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          12,2  cm
          Brüt ağırlık
          1,032  kg
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          0,656  kg
          Dara ağırlığı
          0,376  kg
          Genişlik
          24  cm
          EAN
          69 23410 71050 2
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          10  cm
          Yükseklik
          20  cm
          Ağırlık
          0,308  kg
          Genişlik
          19,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • SHC AC-DC adaptör
        • SHC 3.5-6.3 adaptör
        • Piller
        • Şarj kablosu
        • Verici

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