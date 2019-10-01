2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC8535/10
Kablosuz özgürlük, net ses
Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
4.1
5 üzerinden
19
İncelemeler
Soner2334
01/10/2019
Türkiye
Adaptör
Bu 8535 kulaklığın adaptörünü nereden temin edebilirim?
Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır
Ozanka72
01/10/2017
Türkiye
Shc 8535/10
Beklediğimden cok daha güzel bir ürün çıktı teşekkürler Philips :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır
BB2017
11/03/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Güzel
Aldığım ürünü her bakımdan tavsiye tavsiye ederim.Hiç bir sorun yaşamadan kullanıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır