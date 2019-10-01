Ürünü internet üzerinden aldım ve hiç görmedim. Araştırmalarım sonunda bir tekno market sitesi üzerinden sipariş verdim ve 189,00 TL gibi bir fiyata aldım bugün elime ulaştı. Ses,kurulum ve dizayn gerçekten philips farkını ortaya koyuyor. Kablosuz kulaklık bir tercihiniz ise hiç şaşmadan alın derim. Evde TV'de Bilgisayarda ve diğer cihazlarda kullanım için çok ergonomik. Ses olarak bas ve tizler gayet belirgin. Açıkcası kesinlikle tavsiye ederim.