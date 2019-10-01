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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hi-fi kulaklık

SHC8535/10

4.1

| (19) İncelemeler

Kablosuz özgürlük, net ses

Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz özgürlük, net ses

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

Kullanışlı otomatik istasyon bulma özelliği en iyi seviyede sinyal alımı sağlar

Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Hazır şekillendirilmiş yumuşak kulak yastıkları rahat bir uyum sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

19

İncelemeler

01/10/2019

Türkiye

Türkiye

Adaptör

Bu 8535 kulaklığın adaptörünü nereden temin edebilirim?

Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır

01/10/2017

Türkiye

Türkiye

Shc 8535/10

Beklediğimden cok daha güzel bir ürün çıktı teşekkürler Philips :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır

11/03/2017

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Güzel

Aldığım ürünü her bakımdan tavsiye tavsiye ederim.Hiç bir sorun yaşamadan kullanıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC8535 Kablosuz hi-fi kulaklık için yapılmıştır

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