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Kablosuz özgürlük, net ses
Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük, net ses
Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün
Kablosuz özgürlük, net ses
Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük, net ses
Evinizde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu Philips SHC8535/10 stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün
Kablosuz hi-fi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları