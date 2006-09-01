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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hi-fi kulaklık

SHC8525/00

Harika kablosuz müzik

Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

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Harika kablosuz müzik

  • Şarj bağlantısı

  • FM yayınları

40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Şarj eden bağlantı istasyonu, alıcıyı korur ve şarj eder

Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir.Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.

Teknik Özellikler

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