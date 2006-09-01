2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC8525/00
Harika kablosuz müzik
Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.
Şarj bağlantısı
FM yayınları
40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.
Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.
Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir.Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.
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