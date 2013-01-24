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    Kablosuz hi-fi kulaklık

    SHC8525/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Harika kablosuz müzik Harika kablosuz müzik Harika kablosuz müzik
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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      SHC8525/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Harika kablosuz müzik

      Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Harika kablosuz müzik

      Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

      Harika kablosuz müzik

      Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Harika kablosuz müzik

      Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz hi-fi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Harika kablosuz müzik

        • Şarj bağlantısı
        • FM yayınları

        Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar

        Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

        Hazır şekillendirilmiş kulak yastıkları rahat bir oturuş sağlar

        Ergonomik üç boyutlu kulak yastığı şekli, daha iyi ve daha rahat oturuş için yükü eşit şekilde dağıtır.

        Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür

        Bu Philips kulaklığın tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütününü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

        40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

        40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

        Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

        Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

        Parazitleri en aza indirmek için, 3 kanal arasından seçim yapın

        Üç iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz garantilenir, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.

        Şarj eden bağlantı istasyonu, alıcıyı korur ve şarj eder

        Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir.Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Frekans tepkisi
          9 - 21.000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hassasiyet
          100  dB
          Hoparlör çapı
          40  mm
          Sinyal/gürültü oranı
          70  dB

        • Tuner/Alım/İletim

          Pilot tonu frekansı
          19
          Efektif aralık
          100  m
          Taşıyıcı frekans aralığı
          863,0 - 865,0  MHz
          Kanal ayırma
          >30  dB
          Modülasyon
          FM
          Kanal sayısı
          3

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          evet
          Pil şarj göstergesi
          evet
          Çalışma süresi
          +/- 15 saat
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          evet
          Çift PLL
          evet

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
          Güç kaynağı verici
          AC/DC adaptörü, 12V/200mA

        • Dış Karton

          EAN
          87 10895 95786 1
          Ambalaj sayısı
          3
          Brüt ağırlık
          4,78  kg
          Yükseklik
          25,15  cm
          Uzunluk
          40,05  cm
          Net ağırlık
          3,09  kg
          Dara ağırlığı
          1,69  kg
          Genişlik
          35  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 10895 95783 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Derinlik
          12,4  cm
          Brüt ağırlık
          1.35  kg
          Yükseklik
          30,5  cm
          Net ağırlık
          1,03  kg
          Dara ağırlığı
          0,32  kg
          Genişlik
          23,1  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • SHC AC-DC adaptör
        • SHC 3.5-6.3 adaptör
        • Piller
        • Şarj kablosu
        • Yuva-cinch
        • Verici

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