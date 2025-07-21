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    • Kristal netliğinde TV sesi, size özel Kristal netliğinde TV sesi, size özel Kristal netliğinde TV sesi, size özel

      TV kulaklığı

      SHC5200M2/12

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Kristal netliğinde TV sesi, size özel

      Size mükemmel TV sesi sunmak için tasarlanmış kablosuz kulak üstü kulaklıklarla keyfinize bakın. TV'nize sabit bir dijital bağlantı sağlar ve 30 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz. Kimseyi rahatsız etmeden izlemek için mükemmel bir seçenek.

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      TV kulaklığı

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      TV kulaklığı

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      Kristal netliğinde TV sesi, size özel

      • Güvenilir dijital bağlantı
      • Konforlu uyum ve 30 m menzil
      • 30 saat çalma süresi
      • Değiştirilebilir pil

      Kurulumu ve kullanımı kolay

      Bu kablosuz TV kulaklığının kurulumu o kadar kolay ki, patlamış mısır patlamadan izlemeye hazır olabilirsiniz! Ürünle birlikte verilen 3,5 mm'lik kabloyu kullanarak taban ünitesini TV'nize bağlayın. Kulaklık taban ünitesiyle önceden eşleştirilmiş olarak gelir. Kulaklık başlığındaki düğmelerle ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

      Hiçbir anı kaçırmazsınız. Taban ünitesiyle stabil dijital bağlantı

      Bu TV kulaklığı, taban ünitesinden sinyal almak için dijital 2,4 G bağlantı kullanır, böylece yakınlarda başkaları akıllı cihazlar veya radyolar kullanıyorsa parazit nedeniyle bağlantınız kesintiye uğramaz. Atıştırmalık almak için mutfağa bile gidebilirsiniz; 30 m menzil sayesinde olanları duymaya devam edersiniz.

      Uzun süre izlemeye uygun mükemmel ses ve rahat uyum

      32 mm'lik büyük sürücüler, konuşmayı ve ses efektlerini eksiksiz bir şekilde duymanızı ve film/dizi müziklerinin zengin ve doyurucu olmasını sağlayan net ses sunar. İster film izleyin, ister bir dizinin son sezonunu bitirin. Çift katmanlı kafa bandında bulunan iç bant, başınıza mükemmel şekilde uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir; kulaklık başlıkları ise yumuşak ve konforludur.

      30 saat çalma süresi. Değiştirilebilir, şarj edilebilir pil

      Bu TV kulaklığı tam şarj ile 30 saate kadar çalma süresi sunarken 15 dakikalık bir hızlı şarj ile 4 saat daha çalma süresi elde edersiniz. Kulaklık USB-C ile şarj edilir ve 3 saatte tam şarj olur; ayrıca pil, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde kolayca değiştirilebilir.

      Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

      Bu TV kulaklığındaki sürücüler, derin bas ve net yüksek frekanslarla sıcak, doğal ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. İster film ister dizi izliyor olun, net konuşma ve ayrıntılı ses efektlerinin keyfini çıkarırken zengin bas, aksiyon sahnelerine heyecan katar.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        10 - 21.000 Hz
        Hoparlör çapı
        32 mm
        Empedans
        24 Ohm
        Maksimum güç girişi
        10 mW
        Hassasiyet
        96 dB (1 kHz, 179 mV)
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Kablo Bağlantısı
        3,5 mm stereo fiş
        Konektör kaplaması
        krom kaplama
        Maksimum menzil
        30 adete kadar  m
        Kulaklık soketi
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        32.50  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        26.00  cm
        Brüt ağırlık
        2.447  kg
        Yükseklik
        32.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 16567 7
        Net ağırlık
        0.98  kg
        Dara ağırlığı
        1.467  kg

      • Kolaylık

        Otomatik kapatma
        Evet
        Ses seviyesi kontrolü
        Dönen
        Kontrol türü
        Düğme

      • Güç

        Şarj edilebilir
        Evet
        Pil sayısı
        1 adet
        Müzik çalma süresi
        30  saat
        Şarj süresi
        3  saat
        Hızlı şarj süresi
        15 mins for 4 hrs
        Pil ağırlığı (Toplam)
        15.4  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        600  mAh
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        30.5  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        24  cm
        Derinlik
        9  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 16567 0
        Brüt ağırlık
        0.671  kg
        Net ağırlık
        0.326  kg
        Dara ağırlığı
        0.345  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        22.00  cm
        Genişlik
        19.00  cm
        Derinlik
        8.50  cm
        Ağırlık
        0.153  kg

      • Aksesuarlar

        Diğerleri
        1 adet değiştirilebilir pil
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Bağlantı istasyonu (verici)
        Evet
        Birlikte verilen adaptörler
        AC/DC adaptörü

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Kumaş
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      Badge-D2C

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