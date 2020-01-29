2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kablosuz özgürlük
Artık kablolarla uğraşmaya son; müzik keyfi için evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5100/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz.
Kulak üstü
32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.
Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
4.3
5 üzerinden
10
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
farukum
29/01/2020
Türkiye
Uzaktan da bana mısın demiyor
gayet ses kalitesi güzel. Uzak mesafeden de algılıyor. Pil ömrü makul süre dayanıyor. Sesler berrak.
Avantajlar
Ses kalitesi ve uzak mesafeden de algılaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-01-29
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-01-29
Süleyman111
06/09/2018
Türkiye
HARİKA BİR ÜRÜN
100 M MESAFEYE KADAR DİNLEME YAPMASI HARİKA.PİYASADAKİ BU TİP ÜRÜNlER EN FAZLA 10 M MESAFEDEN DİNLİYOR
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Despilavala
10/04/2015
Türkiye
SHC 5100
kullaklığın performansını değerlendirmek için 320 kbps kalitesinde bir müzikle dinlediğinizde kulaklık tam performans vermektedir . Bununla birlikte kulağı baskı yapıp acıtmamaktadır . kaliteli videolar rahatlıkla sıkılmadan izlenmektedir . Son seste bile sorun yaşamadım realtek hd audio ayarları default madundadır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır