beş yıl önce aldım , ve koşu bandında kullanıyorum ter içinde kalıyor ve iki kişi kullanıyoruz beş yıldan beridir hiç sonrun yaşatmadı benim hayatım boyunca almış olduğum en kaliteli ürünlerden birisi hakikaten bedelini fazlası ile ödedi , aynı markananın ev sinema sisteminden okadar memnun değilim ama kulaklık harika ,pilleri çok kaliteli defalarca şarz edildi ne ömrü kısaldı ne sorun yaşattı