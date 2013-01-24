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    Kablosuz HiFi Kulaklık

    SHC5100/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz özgürlük Kablosuz özgürlük Kablosuz özgürlük
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      Kablosuz HiFi Kulaklık

      SHC5100/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz özgürlük

      Artık kablolarla uğraşmaya son; müzik keyfi için evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5100/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Kablosuz HiFi Kulaklık

      Kablosuz özgürlük

      Artık kablolarla uğraşmaya son; müzik keyfi için evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5100/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz özgürlük

      Artık kablolarla uğraşmaya son; müzik keyfi için evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5100/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,90 TL

      Kablosuz HiFi Kulaklık

      Kablosuz özgürlük

      Artık kablolarla uğraşmaya son; müzik keyfi için evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5100/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz HiFi Kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz özgürlük

        Tamamen şarj edilebilir kablosuz kulaklık

        • Kulak üstü

        32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

        32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

        Kendinden ayarlı iç baş bandı

        Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.

        Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

        Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

        Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi

        Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

        Tamamen şarj edilebilir

        Kulaklık, şarj edilebilir pillerle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Artık maliyet endişesi olmadan istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

        Parazitleri en aza indirmek için, 2 kanal arasından seçim yapın

        İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Hassasiyet
          100 dB
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Empedans
          24  ohm

        • Tuner/Alım/İletim

          Kanal ayırma
          >30 dB
          Pilot tonu frekansı
          19  kHz
          Efektif aralık
          100 m
          Taşıyıcı frekans aralığı
          863,0 - 865,0 MHz
          Modülasyon
          FM
          Kanal sayısı
          2

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Çift PLL
          Evet
          Çalışma süresi
          ~10 saat
          Otomatik kapatma
          Evet

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
          Güç kaynağı verici
          AC/DC adaptörü 8 V/200 mA

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,86  kg
          Net ağırlık
          1,254  kg
          Dara ağırlığı
          1,606  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Yükseklik
          32,5  cm
          Uzunluk
          32,5  cm
          Genişlik
          26  cm
          GTIN
          1 69 23410 70493 5

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          10  cm
          Brüt ağırlık
          0,752  kg
          Yükseklik
          32  cm
          Net ağırlık
          0,418  kg
          Dara ağırlığı
          0,334  kg
          Genişlik
          24  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Ekran
          EAN
          69 23410 70493 8
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          8,5  cm
          Yükseklik
          22  cm
          Ağırlık
          0,178  kg
          Genişlik
          19,5  cm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Piller
        • Güç adaptörü

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