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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz HiFi Kulaklık

SHC5100/10

4.3

| (10) İncelemeler | 90% bu ürünü tavsiye ediyor

Kablosuz özgürlük

Artık kablolarla uğraşmaya son; müzik keyfi için evde serbestçe dolaşabilirsiniz. Bu Philips SHC5100/10 kulaklığın şarj edilebilir olması ve hafif tasarımı sayesinde uzun süre konforlu bir şekilde üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tamamen şarj edilebilir kablosuz kulaklık

Kablosuz özgürlük

  • Kulak üstü

32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

Kendinden ayarlı iç baş bandı

Dış mekanda kullanılan tipik kulaklıkları ayarlamak için ayarlı baş bandını uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Her seferinde yapmanız gerektiğinden, bu sıkıntı verecek bir iş haline gelebilir. Bu kulaklıkların esnek, kendinden ayarlanır iç baş bandı sayesinde müziğinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Başınızın biçim ve boyutuna otomatik olarak uyacaktır.

Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

10

İncelemeler

90%

bu ürünü tavsiye ediyor

1

29/01/2020

Türkiye

Türkiye

Uzaktan da bana mısın demiyor

gayet ses kalitesi güzel. Uzak mesafeden de algılıyor. Pil ömrü makul süre dayanıyor. Sesler berrak.

Avantajlar

Ses kalitesi ve uzak mesafeden de algılaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-01-29

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-01-29

06/09/2018

Türkiye

Türkiye

HARİKA BİR ÜRÜN

100 M MESAFEYE KADAR DİNLEME YAPMASI HARİKA.PİYASADAKİ BU TİP ÜRÜNlER EN FAZLA 10 M MESAFEDEN DİNLİYOR

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

10/04/2015

Türkiye

Türkiye

SHC 5100

kullaklığın performansını değerlendirmek için 320 kbps kalitesinde bir müzikle dinlediğinizde kulaklık tam performans vermektedir . Bununla birlikte kulağı baskı yapıp acıtmamaktadır . kaliteli videolar rahatlıkla sıkılmadan izlenmektedir . Son seste bile sorun yaşamadım realtek hd audio ayarları default madundadır.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHC5100 Kablosuz HiFi Kulaklık için yapılmıştır

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