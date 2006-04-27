Kablosuz kızılötesi
Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz kızılötesi
Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Kablosuz kızılötesi
Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz kızılötesi
Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Kablosuz hi-fi kulaklık
Toplam:
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.
İletim bağlantısı için çok yüksek radyo frekansları (RF) kullanılması, net ve temiz sinyal alımını garantiler.
Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.
IR kablosuz iletim, sizi kablo değiştirme gereksiniminden kurtarır.
Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.
Ses
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Güç
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları