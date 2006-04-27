  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Kablosuz hi-fi kulaklık

    SHC2000/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz kızılötesi Kablosuz kızılötesi Kablosuz kızılötesi
      -{discount-value}

      Kablosuz hi-fi kulaklık

      SHC2000/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz kızılötesi

      Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kablosuz kızılötesi

      Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Kablosuz kızılötesi

      Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kablosuz kızılötesi

      Bu tam boyutlu ve şarjlı kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör TV Kulaklıkları

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kablosuz hi-fi kulaklık

        Kablosuz hi-fi kulaklık

        Toplam:

        Kablosuz kızılötesi

        TV için

        • Ayarlanabilir
        • Kızılötesi iletim

        Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

        Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

        Kendinden ayarlı iç baş bandı rahat bir oturuş sağlar

        Bu Philips kulaklığın iç baş bandı, kulaklığın başınıza tam oturmasını sağlar. Bu mekanizma otomatik olarak kendi kendini ayarlar.

        Yüksek frekanslı RF, temiz ve net alım sağlar

        İletim bağlantısı için çok yüksek radyo frekansları (RF) kullanılması, net ve temiz sinyal alımını garantiler.

        ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer

        Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

        kablosuz kızılötesi iletimi hareket serbestliği sağlar

        IR kablosuz iletim, sizi kablo değiştirme gereksiniminden kurtarır.

        Şarjlı pil kullanarak, maliyeti azaltır

        Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Frekans tepkisi
          18 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          108  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm

        • Tuner/Alım/İletim

          Efektif aralık
          7  m
          Taşıyıcı frekans aralığı
          2,3 (Sol) - 2,8 (Sağ)  MHz
          Kanal ayırma
          >30  dB
          Modülasyon
          FM

        • Kullanılabilirlik

          Çalışma süresi
          +/- 15 saat

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
          Güç kaynağı verici
          AC/DC adaptörü, 12V/200mA

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          5,0852  kg
          Yükseklik
          24,2  cm
          Uzunluk
          42,9  cm
          Net ağırlık
          3,666  kg
          Dara ağırlığı
          1,4192  kg
          Genişlik
          30,6  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          11,0365  kg
          Yükseklik
          51,5  cm
          Uzunluk
          44,5  cm
          Net ağırlık
          7,332  kg
          Dara ağırlığı
          3,7045  kg
          Genişlik
          32,3  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          22,5  cm
          Brüt ağırlık
          ,7867  kg
          Yükseklik
          10  cm
          Net ağırlık
          ,611  kg
          Dara ağırlığı
          ,1757  kg
          Genişlik
          20,7  cm

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.