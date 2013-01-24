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    Kablosuz hi-fi kulaklık

    SHC1300/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı
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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      SHC1300/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

      Bu tam boyutlu kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

      Bu tam boyutlu kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

      Bu tam boyutlu kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kablosuz hi-fi kulaklık

      Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

      Bu tam boyutlu kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz hi-fi kulaklık

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        Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

        TV için

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü

        Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

        Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

        Yüksek frekanslı RF, temiz ve net alım sağlar

        İletim bağlantısı için çok yüksek radyo frekansları (RF) kullanılması, net ve temiz sinyal alımını garantiler.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          kapalı
          Mıknatıs tipi
          Ferrit
          Frekans tepkisi
          18 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          96  dB
          Hoparlör çapı
          32  mm
          Sinyal/gürültü oranı
          55  dB

        • Tuner/Alım/İletim

          Efektif aralık
          7  m
          Taşıyıcı frekans aralığı
          2,3 (Sol) - 2,8 (Sağ)  MHz
          Kanal ayırma
          >30  dB
          Modülasyon
          FM

        • Kullanılabilirlik

          Çalışma süresi
          +/- 15 saat (Alkalin)

        • Güç

          Güç kaynağı kulaklık
          2 x 1,5 V R03/AAA*
          Güç kaynağı verici
          AC/DC adaptörü, 12V/200mA

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          3,596  kg
          Yükseklik
          22,1  cm
          Uzunluk
          42,6  cm
          Net ağırlık
          2,46  kg
          Dara ağırlığı
          1,136  kg
          Genişlik
          30,5  cm
          EAN
          87 10895 95754 0
          Ambalaj sayısı
          6

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          9,12  kg
          Yükseklik
          49  cm
          Uzunluk
          40,5  cm
          Net ağırlık
          4,92  kg
          Dara ağırlığı
          4,2  kg
          Genişlik
          29,5  cm
          EAN
          87 10895 95755 7
          Ambalaj sayısı
          12

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          8,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,544  kg
          Yükseklik
          20  cm
          Net ağırlık
          0,41  kg
          Dara ağırlığı
          0,134  kg
          Genişlik
          18,5  cm
          EAN
          87 10895 95753 3
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

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