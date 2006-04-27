2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHC1300/00
Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı
Bu tam boyutlu kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.
İletim bağlantısı için çok yüksek radyo frekansları (RF) kullanılması, net ve temiz sinyal alımını garantiler.
Yorumlar
Piller dahil değildir