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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hi-fi kulaklık

SHC1300/00

Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

Bu tam boyutlu kablosuz kızılötesi kulaklıklar, evinizde müziğin ya da televizyonun tadını çıkartmanız için kaliteyle rahatlığı bir araya getirir.

Tüm avantajları görüntüleyin

TV için

Kızılötesi iletimle kablosuz kullanım rahatlığı

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

Bu Philips kulaklıkta kullanılan dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeler uzun süreli kullanımda konforu artırır.

Yüksek frekanslı RF, temiz ve net alım sağlar

İletim bağlantısı için çok yüksek radyo frekansları (RF) kullanılması, net ve temiz sinyal alımını garantiler.

Kolay ve basit kurulum

Teknik Özellikler

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