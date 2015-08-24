Philips SHB9850NC kulaklıklar sayesinde müzik dünyasına adım atın. %99'a kadar gürültü engelleme özelliğiyle bu kulaklıklar en iyi yol arkadaşınız olacak. Akıllı dokunmatik kontrol ve Bluetooth cihazlarıyla tek dokunuşta NFC eşleştirmesi özelliği sayesinde müziğin keyfini rahatça çıkarın.
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Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
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Daha fazla ses; daha az gürültü
akıllı dokunmatik kontroller ile
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kompakt katlama
Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.
40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri, hassas ses sağlar
Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü koruyucu ile birleştirilen hassas şekilde ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici hassasiyette ses sunar.
Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama
Kompakt çok yönlü katlanabilir yapısı sayesinde ideal bir yol arkadaşıdır.
Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır
Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.
Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme
Basit NFC eşleştirme özelliği, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.
Hassas ve kullanıcı dostu, akıllı dokunmatik kontroller
Sağ kulaklıktaki akıllı dokunmatik kontroller dokunarak veya kaydırarak müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlar. Müziği oynatmak veya duraklatmak, aramaları yanıtlamak için dokunun, parçayı değiştirmek için yana doğru ve ses düzeyini ayarlamak için aşağı ve yukarı doğru kaydırın. Düğmeler arasında kaybolmaya son.
ActiveShield Pro™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %99'a kadar azaltır
ActiveShield Pro™ hibrit aktif gürültü önleme teknolojisinde dört mikrofon bulunur. Önden beslemeli mikrofonlar gürültü önleme bant genişliğini orta ve yüksek frekanslara çıkarırken arkadan beslemeli iki mikrofon, düşük frekansları engeller. Bu kombinasyon sayesinde geniş bir frekans aralığındaki gürültüler engellenir ve her ortamda daha yüksek müzik optimizasyonu sağlanır.
Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0
Bluetooth 4.0 ile yüksek kaliteli kablosuz sesin keyfini çıkarın.
Uzun süreli konfor ve sağlam koruma için ergonomik yastıklar
Şarj edilebilir pil, 16 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı sunar
Bluetooth ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikleri açıkken bile 16 saatlik kesintisiz müzik oynatma olanağının keyfini çıkarın. Sadece Bluetooth açıkken 28; sadece ANC özelliği açıkken ise 33 saatlik pil ömrü sunar.
Kulaklık düğmesine basarak Siri ve Google Now'ı etkinleştirin
Siri ve Google Now ile uyumlu olan en yeni Philips Bluetooth kulaklık, sanal yardımcınızı kullanmanızı her zamankinden kolay hale getiriyor. Sadece kulaklık düğmesine basarak iPhone'da Siri'yi veya Android cihazlarda Google Now'ı etkinleştirebilirsiniz.
Ekstra ses kablosuyla müzik dinlemeye şarjınız bittikten sonra bile devam edebilirsiniz
Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine bu kulaklıklar her ortamda sorunsuz, mükemmel bir ses kalitesi sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse sadece ses kablonuzu takarak en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz.
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