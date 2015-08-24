  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Daha fazla ses; daha az gürültü Daha fazla ses; daha az gürültü Daha fazla ses; daha az gürültü
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      SHB9850NC/00

      Daha fazla ses; daha az gürültü

      Philips SHB9850NC kulaklıklar sayesinde müzik dünyasına adım atın. %99'a kadar gürültü engelleme özelliğiyle bu kulaklıklar en iyi yol arkadaşınız olacak. Akıllı dokunmatik kontrol ve Bluetooth cihazlarıyla tek dokunuşta NFC eşleştirmesi özelliği sayesinde müziğin keyfini rahatça çıkarın.

      Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,90 TL

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Kulak üstü

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
      - {discount-value}

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      toplam

      recurring payment

      Daha fazla ses; daha az gürültü

      akıllı dokunmatik kontroller ile

      • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
      • Kulak üstü
      • Yumuşak kulak yastıkları
      • Kompakt katlama
      Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

      Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir

      Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.

      40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri, hassas ses sağlar

      40 mm neodimyum hoparlör sürücüleri, hassas ses sağlar

      Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü koruyucu ile birleştirilen hassas şekilde ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici hassasiyette ses sunar.

      Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama

      Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama

      Kompakt çok yönlü katlanabilir yapısı sayesinde ideal bir yol arkadaşıdır.

      Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

      Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrıları aynı anda iki cihaza aktarır

      Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrıları zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.

      Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme

      Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme

      Basit NFC eşleştirme özelliği, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

      Hassas ve kullanıcı dostu, akıllı dokunmatik kontroller

      Hassas ve kullanıcı dostu, akıllı dokunmatik kontroller

      Sağ kulaklıktaki akıllı dokunmatik kontroller dokunarak veya kaydırarak müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlar. Müziği oynatmak veya duraklatmak, aramaları yanıtlamak için dokunun, parçayı değiştirmek için yana doğru ve ses düzeyini ayarlamak için aşağı ve yukarı doğru kaydırın. Düğmeler arasında kaybolmaya son.

      ActiveShield Pro™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %99'a kadar azaltır

      ActiveShield Pro™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %99'a kadar azaltır

      ActiveShield Pro™ hibrit aktif gürültü önleme teknolojisinde dört mikrofon bulunur. Önden beslemeli mikrofonlar gürültü önleme bant genişliğini orta ve yüksek frekanslara çıkarırken arkadan beslemeli iki mikrofon, düşük frekansları engeller. Bu kombinasyon sayesinde geniş bir frekans aralığındaki gürültüler engellenir ve her ortamda daha yüksek müzik optimizasyonu sağlanır.

      Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0

      Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0

      Bluetooth 4.0 ile yüksek kaliteli kablosuz sesin keyfini çıkarın.

      Uzun süreli konfor ve sağlam koruma için ergonomik yastıklar

      Uzun süreli konfor ve sağlam koruma için ergonomik yastıklar

      Şarj edilebilir pil, 16 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı sunar

      Bluetooth ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikleri açıkken bile 16 saatlik kesintisiz müzik oynatma olanağının keyfini çıkarın. Sadece Bluetooth açıkken 28; sadece ANC özelliği açıkken ise 33 saatlik pil ömrü sunar.

      Kulaklık düğmesine basarak Siri ve Google Now'ı etkinleştirin

      Siri ve Google Now ile uyumlu olan en yeni Philips Bluetooth kulaklık, sanal yardımcınızı kullanmanızı her zamankinden kolay hale getiriyor. Sadece kulaklık düğmesine basarak iPhone'da Siri'yi veya Android cihazlarda Google Now'ı etkinleştirebilirsiniz.

      Ekstra ses kablosuyla müzik dinlemeye şarjınız bittikten sonra bile devam edebilirsiniz

      Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine bu kulaklıklar her ortamda sorunsuz, mükemmel bir ses kalitesi sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse sadece ses kablonuzu takarak en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        8 - 40.000 Hz*
        Hoparlör çapı
        40 mm
        Diyafram
        PET
        Empedans
        16 Ohm
        Mıknatıs tipi
        Neodimyum
        Maksimum güç girişi
        40 mW
        Hassasiyet
        109 dB

      • Bağlantı

        Ses Bağlantıları
        3,5 mm Hat girişi
        Kablo uzunluğu
        1,2 mm
        Konektör
        3,5 mm stereo
        Bluetooth sürümü
        4,0
        Kablo Bağlantısı
        tek taraflı
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Konektör kaplaması
        altın kaplama
        Maksimum menzil
        En fazla 10  m

      • Dış Karton

        Uzunluk
        20.6  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Uzunluk
        8.1  inç
        Genişlik
        17.8  cm
        Brüt ağırlık
        1.345  kg
        Yükseklik
        23.7  cm
        GTIN
        1 69 25970 70433 2
        Genişlik
        7.0  inç
        Yükseklik
        9.3  inç
        Net ağırlık
        0.825  kg
        Brüt ağırlık
        2.965  lb
        Net ağırlık
        1.819  lb
        Dara ağırlığı
        0.52  kg
        Dara ağırlığı
        1.146  lb

      • Kullanılabilirlik

        Çağrı Yönetimi
        • Çağrıyı Cevapla/Bitir
        • Çağrıyı Reddet
        • Mikrofonun sesini kapatma
        • Aramayı Tutma
        • Arama ve müzik arasında geçiş
        • İkinci gelen aramayı reddetme
        • 2 arama arasında geçiş
        Ses seviyesi kontrolü
        Evet

      • Güç

        Şarj edilebilir
        Evet
        Pil Tipi
        LI Polimer
        Müzik çalma süresi
        16*  saat
        Bekleme süresi
        45* sa
        Konuşma süresi
        15* sa

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        21.5  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Her ikisi
        Genişlik
        19.5  cm
        Derinlik
        5.5  cm
        Yükseklik
        8.5  inç
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        69 25970 70433 5
        Genişlik
        7.7  inç
        Brüt ağırlık
        0.396  kg
        Derinlik
        2.2  inç
        Net ağırlık
        0.275  kg
        Brüt ağırlık
        0.873  lb
        Net ağırlık
        0.606  lb
        Dara ağırlığı
        0.121  kg
        Dara ağırlığı
        0.267  lb

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        19.3  cm
        Genişlik
        15.6  cm
        Derinlik
        4.65  cm
        Genişlik
        6.1  inç
        Yükseklik
        7.6  inç
        Derinlik
        1.8  inç
        Ağırlık
        0.23  kg
        Ağırlık
        0.507  lb

      • Aksesuarlar

        Hızlı başlangıç kılavuzu
        Dahil
        USB kablosu
        Şarj için birlikte verilir
        Ses kablosu
        Ekstra 1,2 m ses kablosu
        Uçak adaptörü
        Dahil

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir
      • Birlikte verilen kulaklık kablosu, ANC kapalı modunda kullanıldığında

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      *

      * Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında tercihlerime ve davranışlarıma göre ticari elektronik ileti almak istiyorum ve kişisel verilerimin bu amaçla Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak işlenmesine izin veriyorum. İstediğim zaman kolayca ret hakkımı kullanabilirim!

      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.